Hrant Dink suikastında FETÖ’cülere müebbet

Hrant Dink suikastına ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada FETÖ’cü eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek ağırlaştırılmış müebbet, eski albay Muharrem Demirkale ve Yavuz Karakaya müebbet hapse mahkûm edildi

Hrant Dink cinayetine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı dava karara bağlandı. 26 sanık mahkûm oldu. 39 sanık hakkında beraat ve düşme kararları verildi. 13 firari sanığın dosyaları ayrıldı. Sanıklardan FETÖ’cü eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek, ağırlaştırılmış müebbet, eski albay Muharrem Demirkale ve Yavuz Karakaya müebbet hapse mahkum edildi. Kararda, Dink cinayetinin FETÖ’nün talimatları, amaç ve idealleri doğrultusunda işlendiği kaydedildi.

DOSYALARI AYRILDI

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme başkanı Akın Gürlek, “Kararı açıklamadan önce vicdani olarak kanaat getirdik” dedi. Gürlek tarafından okunan kararda, öncelikle FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Zekeriya Öz, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı, Mehmet Faruk Mercan’ın aralarında olduğu 13 firari sanığın dosyaları ayrıldı. Bir yıl önce Düzce’de otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş hakkındaki dava düştü.

CEZADA İNDİRİM YOK

Tutuklu yargılanan FETÖ’cü eski emniyet müdürleri Yılmazer ve Akyürek, “Başkasını araç olarak kullanmak suretiyle Dink’i tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Yılmazer’e “Resmi belgeyi yok etme” suçundan 4.5 yıl, Akyürek’e ise “Resmi belgeyi yok etme” suçundan 5 yıl 7.5 ay “Resmi belgede sahtecilik” suçundan ise 7.5 yıl hapis cezası verildi. Yılmazer ve Akyürek’in cezalarında yargılama sürecindeki tutum ve davranışları, pişmanlık göstermedikleri dikkate alınarak indirim yapılmadı. 15 Temmuz darbe girişimine de katılan eski albay Demirkale ise “Başkasını araç olarak kullanmak suretiyle Dink’i tasarlayarak kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Demirkale’ye “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan da ayrıca müebbet hapis cezası verildi. Eski astsubay Karakaya da “Anayasal düzeni ihlal” suçundan müebbet “Başkasını araç olarak kullanmak suretiyle Dink’i tasarlayarak kasten öldürme” suçundan 12.5 yıl hapse mahkum oldu. Dink’in öldürülmesine iştirak suçundan dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz, Gazi Günay, Okan Şimşek, Veysal Şahin 25 yıl; Osman Gülbel 16 yıl 8 ay; Hasan Durmuşoğlu, Volkan Şahin, Mehmet Ayan, Fatuk Sarı, Onur Karakaya 12,5 yıl; Bekir Yokuş 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu sanıklara ayrıca “resmi belgeyi yok etme” gibi farklı suçlardan da cezalar verildi.

FOX TV MÜDÜRÜNE 10 YIL HAPİS

Dink davası sanıkları arasında yer alan eski Fox TV haber müdürü Ercan Gün ise “FETÖ üyeliğinden” 10 yıl hapis cezasına mahkum oldu. Eski mülkiye başmüfettişi Mehmet Ali Özkılınç, eski emniyet amirleri Özkan Mumcu ve Yakup Kurtaran da 7.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Özkılınç’a ayrıca “suçluyu kayırma” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Eski Mülkiye Başmüfettişi Şükrü Yıldız ise “FETÖ’ye yardım” suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

“FETÖ’NÜN AMACI DOĞRULTUSUNDA İŞLENDİ”

KARARDA Dink cinayetinin, FETÖ’nün talimatları, amaç ve idealleri doğrultusunda işlendiği kaydedildi. Mahkeme heyeti ayrıca cezaları daha önce kesilen tetikçi Ogün Samast, Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu, Ahmet İskender’in FETÖ üyeliğinden de yargılanmaları için savcılığa ihbarda bulundu.

Sabah Gazetesi