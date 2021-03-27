Araplar kilise haçından rahatsız değil… Hangi Arap Kralı rahatsız

Arap devlet liderlerinin ve iş insanların Mustafa Kemal Atatürk’ten rahatsız olduğu için Danıştay kararıyla devlet madalyalarından Atatürk kabartmasının çıkarıldığı iddiası tartışılmaya devam ediyor. İddiaların ardından gözler Türkiye’nin hangi Arap liderlere nişan verdiği sorusuna çevrildi.

NİŞAN KİMLERE VERİLDİ

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı bir Arap ülkesine ilk kez 1998’de verildi. Nişan, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’e sunulmuştu. Devlet Nişanı AKP döneminde iki kez Suudi Arabistan krallarına verildi.

2007’DE ATATÜRKLÜ NİŞAN

İlki 2007 yılında, dönemin Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz el-Suud’a, yine dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından takılmıştı. Suudi Kral’ın o günlerde pahalı hediyeleri de çok konuşulmuştu. Öte yandan takdim edilen nişanda Atatürk kabartması bulunuyordu.

ATATÜRK’SÜZ SUNULDU

İkinci nişan ise 12 Nisan 2016’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz Al Saud’a takdim edilmişti.

Suudiler dışında nişana layık görülenler ise 2017 yılında Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah ile Tunus Cumhurbaşkanı El-Beci Kaid es-Sibsi oldu.

HAÇTAN RAHATSIZ DEĞİLLER

Atatürklü devlet nişanından rahatsız olan Arap lider ve iş insanları üzerinde haç bulunan madalyalardan ise pek rahatsız değil. Birçok Arap devlet başkanının batılı ülkelerden aldığı madalya ve nişan bulunuyor.

Dünyada devlet nişanı denildiğine ilk akla gelenlerden Fransa’Nın Légion d’honneur’ı alan isimler dikkat çekici.

Üzerinde haç ve eski Fransa İmparatoru Napolyan Bonapart’ın kabartması bulunan nişan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, yıllarca Lübnan’ı yöneten Türkiye’de tanınan eski Başbakan Saad Hariri ve Fas’ın Arap Meclis Başkanı Habib el-Maliki’ye de sunulmuş…

ATATÜRK NASIL ÇIKTI?

Devlet Nişanı, Cumhuriyet Nişanı, Liyakat Nişanı’nda bulunan Atatürk kabartması, 15 Aralık 2013 tarihinde yönetmelikte yapılan değişiklikle kaldırılmıştı. Değişikliğinin iptali için hemen Danıştay’a dava açılmış ve Danıştay nişanlarda Atatürk kabartmasının kullanılması yönünde 2019’da karar vermişti. Bu karara da Cumhurbaşkanlığı itiraz etti ve temyize gitti. Danıştay devlet madalyalarından Atatürk kabartmasının çıkartılması yönünde 12 Mart’ta karar aldı.

OdaTv