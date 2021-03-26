Yeni Zelanda Başpiskoposu: Kilisede taciz edilenlerden özür diliyoruz

Yeni Zelanda Katolik Kilisesi Başpiskoposu, kilisede taciz edilenlerden resmen özür dileyerek, sistemlerinin ve kültürünün değişmesi gerektiğini söyledi.

Yeni Zelanda başkenti Wellington’un Roma Katolik Kilisesi Başpiskoposu Kardinal John Dew, ülkedeki cemaat liderleri ve piskoposlar adına kilisede taciz edilenlerden özür diledi.

Yeni Zelanda Katolik Piskoposlar Konferansı’nın da başkanı olan Cardinal Dew, “Bugün, bu anın önemini kabul ederek, Aotearoa Yeni Zelanda’daki Katolik Kilisesi’nin piskoposları ve cemaat liderleri adına sizden özür dilerim. Piskoposlar ve cemaat liderleri olarak bizden önce gelenler adına sizden de özür dilerim. Size zarar veren eylemleri veya bizimkiler için hiçbir mazeret sunmuyoruz” diyerek tacize uğrayanlardan af diledi.

CNN’de yer alan habere göre, Cardinal Dew’un Auckland’daki açıklamaları, geçmiş ve güncel istismar iddialarını çözmek için devam eden ‘Bakımda Kötüye Kullanım’ soruşturmasında inanç temelli kurumlardan kaydedilen tanık ifadelerinin bir parçası olarak gösterildi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 2018’de Kraliyet Komisyonu’nu, ülkenin tarihinde “karanlık bir bölümle” yüzleşmesi gerektiğini söyleyerek, daha sonra kiliseleri ve diğer inanç temelli kurumları da içerecek şekilde genişletti.

1960-2020 YILLARI ARASINDA ÇEYREK MİLYON İNSAN CİNSEL İSTİSMARA UĞRADI

Aralık ayında Komisyon tarafından hazırlanan bir ara raporda, 1960’lardan 2000’lerin başına kadar Yeni Zelanda’nın inanç temelli ve devlet bakım kurumlarında çeyrek milyon kadar çocuk, genç ve savunmasız yetişkinin fiziksel ve cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.

Soruşturma, bazıları dokuz aylık olan küçük çocukların, psikiyatri ve devlet bakım kurumlarındaki personel, din adamları ve koruyucu veliler tarafından tecavüz ve elektrik şoku tedavisini içeren şekilde yıllarca istismara uğradığını ortaya çıkardı.

Başpiskopos Dew, kilisenin sisteminin bu tacizin yaşanmasına izin verdiğini belirterek, “Kilisenin sistemlerinin ve kültürünün tacizin meydana gelmesine izin verdiğini kabul ediyoruz. Bu sistemler ve kültürler sizi yüzüstü bıraktı ve değişmeli” ifadelerini kullandı.

Kraliyet Komisyonu, bu yılın sonlarına doğru nihai raporunda hükümete tavsiyelerde bulunacak.

BirGün Gazetesi