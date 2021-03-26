İtalya, Ermeni Soykırımı’nı tanımayan Türkiye ile aynı masaya oturamaz

İtalya’nın iktidardaki Lega partisinin genel sekreteri Matteo Salvini, ülke Ermeni Soykırımı’nı tanıyana kadar Türkiye ile pazarlık yapmanın imkansız olduğunu söylüyor. Salvini, Başbakan Mario Draghi’nin konuşmasına cevaben Senato’da yaptığı konuşmada bundan bahsetti.

“Tabii ki Türk rejimini iyi davranmaya zorlayarak bir mucize yaratmaya çalışıyorsunuz ama bu yönetimin sadece kadın haklarını değil, her türlü özgürlüğü ve hatta tarihi gerçeği inkar ettiğini hatırlatmak isterim. Unutmayalım ki Ermeniler için adalet henüz yerine getirilmedi, Ermeni Soykırımı henüz tanınmadı.”

Matteo Salvini, “Ve durum böyle olduğu sürece, tarihi gerçeği hatırlamaya cesaret edenleri hapseden biriyle aynı masada oturabileceğimizi sanmıyorum” dedi.

23 Mart’ta İtalya Başbakanı Mario Draghi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve burada diğer konuların yanı sıra Türkiye’deki insan hakları konularını ele aldı.

Ermenistan Kamu Radyosu