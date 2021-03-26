Irak Savunma Bakanın’dan Ermeni Soykırımı anıtına ziyaret

Resmi bir ziyaret kapsamında Ermenistan’da bulunan Irak Savunma Bakanı Cuma İnad Saadun, Ermeni mevkidaşı Vagharshak Harutyunyan hem de Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan ile görüşme gerçekleştirdi.

Irak Savunma Bakanı Ermeni yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından Yerevan’da Ermeni Soykırımı anıtını ziyaret etti

Bakanlar, iki bakanlık arasında savunma iş birliği konusunda bir niyet anlaşması imzaladı.

Görüşmelerin ardından Irak Savunma Bakanı Saadun, beraberindeki heyetle birlikte Ermeni Soykırımı anıtını ziyaret etti.

ERMENİ HABER AJANSI