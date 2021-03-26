Dink davasında karar: FETÖ’nün amaçları doğrultusunda öldürüldü

Hrant Dink davasında mahkeme cinayetin ‘FETÖ’nün amaçları doğrultusunda işlendiğine’ hükmetti. Davada 6 kişiye daha tutuklama kararı çıkmasıyla tutuklu sayısı 12’ye yükseldi. Eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ve eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay beraat etti. Gazeteci Ercan Gün 10 yıl hapis cezası aldı. Dink’in avukatları kararı ‘eksik ve hatalı’ olarak değerlendirdi.

DUVAR – Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. Fetullah Gülen, Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu, 13’ü firari 76 sanığın yargılandığı davada İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, cinayetin “FETÖ’nün amaçları doğrultusunda işlendiğine” hükmetti.

SAMAST, TUNCEL VE HAYAL İÇİN FETÖ’DEN SUÇ DUYURUSU

Mahkeme, Ogün Samast, Erhan Tuncel ve Yasin Hayal için FETÖ üyeliğinden suç duyurusunda bulundu. Davanın tutuklu sanığı Ercan Gün, ”FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan’ın da bulunduğu 13 firari sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildi.

UZUN, ALTAY VE CERRAH İÇİN ZAMAN AŞIMI KARARI

Tutuksuz sanıklar eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah hakkındaki dava dosyasının zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verildi. Eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay, “İhmal nedeniyle adam öldürmek” ve “resmi belgeyi yok etme” suçlarından beraat etti. “Görevi ihmal”den ise zaman aşımı nedeniyle dosyası düştü.

Eski İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli astsubay Yavuz Karakaya, “Anayasayı ihlal”den müebbet hapis ve “kasten öldürmeye yardım” suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Eski polis memuru Muhittin Zenit’e üç suçtan beraat verilirken ”görevi ihmal” suçu ise zaman aşımı nedeniyle düşürüldü.

AKYÜREK VE YILMAZER’E AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Eski emniyet müdürü Ramazan Akyürek’e tasarlayarak kasten adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi. Akyürek, resmi belgeyi yok etmek suçundan ise 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer’e tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi. Yılmazer, resmi belgeyi yok etmek suçundan ise 4 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Davasının tutuklu sanığı eski asker Muharrem Demirkale, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz, 28 yıl hapis cezası aldı.

TUTUKLU SAYISI 12’YE ÇIKTI

Davada 6 kişiye daha tutuklama kararı çıkmasıyla tutuklu sayısı 12’ye yükseldi.

DİNK’İN AVUKATLARI: KARAR EKSİK VE HATALI

Karar sonrasında Hrant Dink’in avukatları adliye önünde açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada mahkemenin verdiği kararı ‘eksik’ olarak değerlendirildi. “Asıl suçluların mahkeme önüne çıkartılmadığını” söyleyen avukatlar şu açıklamayı yaptı: “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu cinayette sorumlu olanlar hakkında iddianame düzenlememişti. Cinayet kararını kimlerin verdiği somut olarak açığa çıkartılmamıştır. Bugün verilen karar ciddi ölçüde hatalar içeren, Dink cinayetini tüm yönleriyle açığa çıkartmayan bir karar. Bu kararı istinafa taşıyacağız ve yargılama için bu süreci takip etmeye devam edeceğiz. Elbette bu karar hatalıdır ve bozulacak.”

HRANT’IN ARKADAŞLARI: ADALET MÜCADELESİ SONA ERMEDİ

Hrant Arkadaşları adına da şu açıklama yapıldı: “Biz 14 yıldır izlediğimiz davanın kararıyla ilgili görüşlerimizi ayrıntılı olarak önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Avukatların söylediklerine katılıyoruz. Bu cinayetin karanlık perdeyi kaldırmadığını bir kez daha vurgulayacağız. Bu cinayette payı ve parmağı olan herkesin mahkeme karşısına çıkması ve hak ettiği cezaya çarptırılması gerektiğini defalarca söyledik. Tekrar ediyoruz: Öldür diyenler yargılanmalı. Bu kararla bu adalet mücadelesi sona ermedi belki yeni bir aşamasına geçti. Biz bitti demeden bu dava bitmez.”

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yetvard Danzikyan da karar için, “Bu eksik bir karar olarak kayıtlara geçmiştir” dedi ve ekledi: “Hrant’ı öldüren mekanizmanın tekrar açığa çıkartılmasını istiyoruz. Bu kararla Hrant Dink’i öldüren mekanizma tam anlamıyla açıklanmamıştır.”

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu devlet içinde yer alan aktörlerin bu davaya dahil edilmediğini söyleyerek bu yönüyle bakıldığında eksik bir karar olduğunun altını çizdi: “Bu karar bize cinayet içinde yer alan aktörlerin dahil edilmediği ve bir takım siyasi hesaplar için manipüle edildiğini gösterdi. AİHM’e yapılan başvurunun da gösterdiği gibi 20’ye yakın kamu görevlisinin davaya dahil edilmesi gerekiyor. Diğer sorumluların da adliyede hesap vereceği günü bekliyoruz. Bundan sonra da Sınır Tanımayan Gazeteciler olarak davayı takip etmeye devam edeceğiz.”

(HABER MERKEZİ)

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