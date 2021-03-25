Vatikan’ın ‘eşcinsel evliliklerin kutsanamayacağı’ kararına Alman ilahiyatçılardan itiraz

Vatikan’ın “eşcinsel evliliklerin kutsanamayacağı” kararına itiraz eden Alman ilahiyatçılar “Herkesin evinde hissettiği açık bir kilise olmak istiyoruz” dedi. Amanya’dan Katolik İlahiyatçılar, Vatikan’ın “Katolik kilisesinin eşcinsel evlilikleri kutsayamayacağı” kararına karşı harekete geçti. Münster Üniversitesi Katolik İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan açıklamaya göre, Vatikan’ın “erkek egemen zihniyeti” yansıtan bu kararı “eşcinsellere ve onların yaşam tarzlarına karşı ayrımcılık” anlamına geliyor. CNN’in haberine göre, “Kendilerini bu pozisyondan kararlı bir şekilde uzaklaştırdıklarını” belirten 266 ilahiyatçının imzaladığı bu açıklamada, Vatikan’ın kararının teolojik derinlikten yoksun olduğu belirtiliyor. Vatikan’ın 15 Mart tarihli eşcinsel birlikteliklerin kutsanamayacağı yönünde kararına ilişkin açıklamada, eşcinsel evliliklerin yeniden değerlendirilmesi ve kilisenin cinsel ahlakının geliştirilmesi ihtiyacı olduğu vurgulandı. Bavyera’dan teolog Christoph Lentz ise “Her kim ve nasıl olursa olsun kutsamak için buradayız” diye belirterek, “Herkesin evinde hissettiği açık bir kilise olmak istiyoruz” şeklinde sözlerine devam etti. BirGün Gazetesi