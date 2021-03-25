Kim ve Courtney Kardashianlar ve başka Ermeni ünlüler Biden’e yönelik Ermeni Soykırımı tanıma çağrısına katıldı

Amerikalı reality show yıldızı, işadamı Kim Kardashian, annesi Chris Jenner ve kız kardeşi Courtney Kardashian, Ermeni Soykırımı’nı tanımak için Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’nin (ANCA) kampanyasına katıldı. Kampanya ABD Cumhurbaşkanı Biden’i Ermeni Soykırımını tanımaya çağırıyor. Amerika Ermeni Milli Komitesi’nin (ANCA) challenge’i kabul ederek, Instagram sayfalarında “Ermeni Soykırımı’nı tanıyorum” başlığıyla fotoğrafı paylaşan ünlüler sayfalarında aynı paylaşımı yapması gereken beş kişiyi etiketlediler. Kampanyaya Ermeni ünlü rock müzisyen, System of a Down grubunun solisti Serj Tankian, Amerikalı Ermeni doktor, Los Angeles Üniversitesi David Geffen Tıp Merkezi yönetmeni, yapımcı Eric Esrailian da katıldı. ERMENİ HABER AJANSI Share this: Twitter

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