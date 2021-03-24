Son dakika… AK Parti MKYK listesi belli oldu! İşte 75 kişilik listede yer alan isimler…

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti’nin 7. Büyük Kongresi öncesi yaptığı açıklamada 75 kişilk MKYK listesi oluşturulduğunu söyledi. Erdoğan’ın açıkladığı 75 kişilik MKYK listesi de belli oldu. Listede dikkat çeken isimler yer aldı.

2023 seçimleri için lider kadrolarını belirleyen AK Parti’nin 7. Olağan Kongresi Ankara’da gerçekleştirildi. Yapılan AK Parti 7’nci Olağan Kongresi’nde 75 kişilik MKYK listesi belli oldu.

İŞTE O LİSTE

ASİL ÜYE ADAYLARI

Abdurrahim Fırat, Abdurrahman Kurt, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Gündoğdu, Ahmet Sami Ceylan, Alaattin Parlak, Ali İhsan Yavuz, Ayhan Salman, Ayşe Böhürler, Bayram Şenocak, Behriye Eker, Bekir Bozdağ, Belgin Uygur, Binali Yıldırım, Burhan Kayatürk, Burhan Sakallı, Bülent Tüfenkci, Büşra Paker, Cem Şahin, Cüneyt Yüksel, Çiğdem Karaaslan, Derya Yanık, Efkan Ala, Emine Zeybek, Emre Ete, Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Fatma Aksal, Fatma Betül Sayan Kaya, Fatma Güldemet Sarı, Hacı Bayram Türkoğlu, Haluk İpek, Hamza Dağ, Hasan Sert, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, İsa Sinan Göktaş, İsmail Cenk Dilberoğlu, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Lütfiye Selva Çam, Mehmet Ali Zengin, Mehmet Kasım Gülpınar, Mehmet Nil Hıdır, Mehmet Özhaseki, Menderes Türel, Metin Bulut, Metin Külünk, Metin Tarkan, Murat Baybatur, Mustafa Köse, Mustafa Şen, Mustafa Yel, Mücahit Birinci, Numan Kurtulmuş, Nurcan Dalbudak, Nurettin Canikli, Orhan Miroğlu, Ömer Çelik, Ömer İleri, Özlen Zengin, Öznur Çalık, Resul Kurt, Seda Sarıbaş, Sevan Sıvacıoğlu, Sevgi Yiğit, Sumru Altuğ, Sunay Karamık, Şamil Tayyar, Şaziye Gündüz, Şebnem Koçaelçi, Tahir Akyürek, Tuba Vural Çokal, Türk İslam Karakoç, Vedat Demiröz.

YEDEK ÜYE ADAYLARI

1- Abdülmecit tarhan

2- Abbas Aydın

3- Fatih Uyar

4- Serhat Karademir

5- Vahit Atalan

DİKKAT ÇEKEN İSİMLERİ ZAFER ŞAHİN DEĞERLENDİRDİ

Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’ni CNN TÜRK canlı yayınında Dicle Canova’ya değerlendirdi. Zafer Şahin’in açıklamaları şöyle;

Eskiden Türkiye’de Bakanlar Kurulu açıklandığında hep kabinenin bölgesel dengesinden bahsedilirdi. Bu MKYK listesinde de böyle bölgesel denge dikkat edildiğini görüyorum. Özellikle Doğu, Güneydoğu’dan birçok önemli ismin kanaat önderi diyebileceğimiz isimlerin o listede olduğunu görüyoruz. Aslında toplumun tamamını kapsayacak isimlere de yer verilmiş orada. Mesela burada Güneydoğu bazında Abdulferit Fırat’ın yeğeni böyle bir isim söz konusu.

Yine baktığınız zaman burada Alevi kanaat önderi Metin Tarhan’ı görüyoruz. O dikkat çekici bir isim. Yine burada Türkiye’deki Ermeni cemaatinin önde gelen isimlerinden Sevan Sıvacıoğlu’nu görüyoruz. Bu da yine bence dikkat çekici bir isim. İYİ Parti’den geçen bir milletvekili vardı, Tuğba Hanım. O da yine listede. Enteresandır daha önce Aydın Kadın Kolları başkanlığı da yaptı. Seda Sarıbaş… O da eski Türkiye güzeli. O da var. Yine aynı şekilde partinin kurucu kadrolarından isimler de listede yer alıyor.

Baktığınız zaman hem bölgesel denetimler gözetilmiş hem Türkiye’de her topluma her kesime hitap edebilecek kesimlere yer verilmiş. Dengeli, Türkiye’deki sanki siyaset biraz böyle 2023 seçimlerine doğru biraz daha siyasetin dili farklılaşacak gibi görünüyor. Siyaset yapabilecek isimlerin mesela bu listede ağırlıklı olarak yer aldığını görüyoruz. Hem sokakta hem sahada hem televizyon ekranlarında öne çıkan bazı isimleri de bu listede görüyoruz.

Yine aynı şekilde gazeteci dostumuz Şamil Tayyar da burada yine kendisine yer bulmuş. O da bence dikkat çekici bir isim. Sonuç itibarıyla bölgesel dengelerin gözetildiği bir liste ve politika yapma kapasitesi daha yüksek MKYK listesi olduğunu söyleyebilirim.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU BÖLGELERİNDEKİ KANAAT ÖNDERLERİNİN MKYK’DA YER ALMASI

AK Parti o bölgede en çok oy alan iki partiden biri. Öyle düşündüğümüz zaman zaten bu isimlerin kendisine yer bulması sürpriz değil. Ama tabiki AK Parti’nin karşısındaki blokta siyaset yapan partilerin de kendilerine hedef kitle olarak o bölgeyi ve o seçmeni seçtiğini görüyoruz. Bu ona yönelik önlem olarakta değerlendirilebilir. Ama bir kez daha altını çizelim o bölgeden en çok oy alan 2 partiden biri olduğu için ben listede böyle bir ağırlığı olmasını aslında şaşırtıcı bulmuyorum.

19 KADIN ÜYE VAR

19 kadın üye var. Bu da bence çok önemli. Yani 75’te 19 ciddi bir oran. Hani Türkiye’de işte İstanbul Sözleşmesi’nde son dönemde yürütülen tartışmalara baktığımızda kadınların siyasette temsili noktasında AK Parti’nin bir ön aldığını burada MKYK listesinden de görebiliyoruz. Yine listede benim dikkatimi çeken isimlerden birisi de Menderes Türel. Kendisi biliyorsunuz daha önce de yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı yapmıştı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmıştı. Onun tekrar biz MKYK’ya döndüğünü görüyoruz. Menderes Türel de hem Antalya’da önemli bir isim hem sahil kesiminde siyaset yapan öne çıkan isimlerden birisi.

“BU LİSTE DENGE VE VEFA LİSTESİ AYNI ZAMANDA”

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ise açıklamalarında şunları söyledi;

İki Genel Başkan vekili olacak demiştik. Bu iki isim Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş. Güneydoğu’dan Şeyh Sait’in torunlarından isimler var. Alevi Kanaat önderi var Metin Bey… Metin Tarhan. Ermeni vatandaşlarımızı temsilen bir kanaat önderi var. Bu listede ekranlarda AK Parti politikalarını savunan isimleri görüyoruz. Mücahit bilici gibi. Seda Sarıbaş var Türkiye güzeli… Bu liste denge ve vefa listesi aynı zamanda. Görevi devredenler dışlanmamış, değerlendirilmiş. Orhan Miroğlu yerini korumuş.

Geçmişte eksik görülen bir takım noktalar tahkim edilmiş görünüyor. HDP’ye kapatma davası açıldığı dönemde Kürt entellektüel ve siyasetçileriyle takviye edilmiş. Abdurrahman Fırat, Şeyh Sait’in torunu. Mehdi Eker bir eksiklik olarak görülebilir, belki farklı yerlerde değerlendirilebilir. Bu isimler sıradan isimler değil. O sosyal kesimlerde karşılığı olan isimler. Sahaya çıktığında karşılığı olacak isimler. Tevfik İleri mesela AK Parti camiasında çok önemli bir değerdir. Torunu listeye alınmış. Ayşe Böhürler gibi entellektüel bir isim listede. Tam bir 2023 listesi yapılmış.

Binali Yıldırım Genel Başkan vekili. Milletvekilleri üzerinde ayrı bir ağırlığı var. Sanıyorum o nedenle daha çok Meclis’le ilgilenen bir genel başkan vekili olacak. Numan Bey de daha çok parti ile ilgilenen bir sanıyorum bir genel başkan vekili olacak. Konuşmayı taçlandıran yeni anayasa çağrısıydı. Belli ki 2022 yılını işaret ettiğine göre biz 2023 yılına da yeni anayasa vurgusu ile gireceğiz.

Milliyet Gazetesi