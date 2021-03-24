Maritsa Küçük davası tek sanıkla kapatıldı

2012 yılında Samatya’daki evinde öldürülen Maritsa Küçük cinayeti davasında karar açıklandı. Kararda, sanık Murat Nazaryan’a müebbet hapis ve 10 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanığa iyi hal indirimi uyguladı ve cezayı ağırlaştırılmış müebbetten müebbet çevirdi. Aile, dosyayı uluslararası mahkemeye taşıyacak.

24 Mart Çarşamba günü İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Maritsa Küçük’ün çocukları Bayzar Midilli ve Yaşar Küçük, Avukat Eren Keskin, Nazaryan’ın avukatı Esen Gül ile Aile, Çalışmalar ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Hatice Boz hazır bulundu. Sanık Nazaryan da, duruşmada hazır bulundu.

Nazaryan, duruşmada Maritsa Küçük’ü öldürmediğini ve mütalaayı kabul etmediğini söyledi. Sanık avukatı Esen Gül, müvekkilinin lehine olan hükümlerin uygulanmasını talep etti.

Dosyada araştırılacak başka bir husus bulunmaması yönünde geçen duruşma alınan karar nedeniyle açık duruşma sona erdi ve karar okundu.

Mahkeme heyeti, sanık Murat Nazaryan hakkında ‘beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verdi. Mahkemedeki tutumundan dolayı cezasında iyi hal indirimi uygulanan sanık Nazaryan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Nazaryan’a ayrıca ‘konut dokunulmazlığının ihlali’ suçundan da 10 ay hapis cezası veren mahkeme, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise beraat verdi. Murat Nazaryan sonuçta müebbet ve 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

“Dosyanın üstü kapatıldı”

Duruşma sonrası Küçük ailesinin avukatı Eren Keskin, Agos’a konuştu. Keskin, dosyayı yeniden Yargıtay’a göndereceklerini söyledi. Ailenin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası beklediğini fakat mahkemenin sanık için iyi hal indirimi kararı aldığını söyleyen Keskin, “Burada üstü kapatılmış bir dosya var. Birçok çok talebimiz dosyada reddedildi ve sanığın kendisi konuşmadığı için dosya hiçbir zaman tamamlanmış değil. İyi hal indirimi uygulanarak ağırlaştırılmış müebbet müebbet hapis cezasına çevrildi.”

Dava dosyasında araştırılacak çok sayıda hususu mahkemenin çok iyi bildiğini söyleyen Eren Keskin, “Maalesef bağımsız bir yargıdan söz edemeyeceğimiz için birileri bu dosyanın en başından itibaren Nazaryan’ın üstüne yıkılarak kapatılmasını istedi. Bu Samatya’da yaşanan tek olay değildi. Başka olaylar da yaşandı ve hepsinin üstü kapatıldı. Aileler korkutuldu, konuşturulmadı. Hakkımızı uluslararası hukukta arayacağız.”

Keskin Bakanlık avukatının da suçun tek başına işlenmediğinin farkında olduğunu vurguladı.

Maritsa Küçük’ün kızı Bayzar Midilli, Agos’a yaptığı açıklamada, mahkemenin verdiği karar nedeniyle üzgün olduklarını ve ağırlaştırılmış müebbet beklediklerini söyledi. Bakanlık avukatının da kendileriyle aynı fikirde olduğunu söyleyen Midilli, konut dokunulmazlığı ihlalinden beraat kararı verilmesine tepki gösterdi ve şöyle dedi:

“Haneye teşebbüs suçunu iyi halden affettiler. Haneye teşebbüs etmedi de ne yaptı? Annem kapıyı açıp içeri buyur mu etti? Böyle bir adaletsizlik yok.”

Midilli, Keskin ve Boz’un itiraz dilekçeleri yazacağını belirtti.

Agos