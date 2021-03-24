Azerbaycan’ın esirlerin dönüşünü erteleme politikası kalıcı barış inşa etmeyi amaçlamıyor

Azerbaycan’ın savaş esirlerinin dönüşünü yapay olarak geciktirme politikası, kesinlikle kalıcı barışı inşa etmeyi amaçlamıyor. Böyle bir mahkumiyet Meclisteki “İm Kaylı” grubu milletvekili Tatevik Hayrapetyan tarafından dile getirildi.

Hayrapetyan, Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin ayrılmaz bir parçası olan Hadrut ve Şuşi’nin artık Azerbaycan işgali altında olduğunu hatırlattı.

“Artsakh’ın barışçıl yerleşim yerlerini, tarihi ve kültürel mirası yok etme, Ermeni nüfusunu yok etme ve onların yerine Azerbaycan yerleşimleri kurma politikası, savaş esirlerinin geri dönüşünü yapay olarak geciktiren açık politika, emin bir şekilde kalıcı barışı inşa etmeye yönelik değildir” dedi, ama barış tek taraflı değildir.

Ermenistan Kamu Radyosu