Artsakh’ın Ermeni nüfusu da terör mağdurudur – Ermenistan Kamu Radyosu

22 Mart’ta, Avrupa Ermeni Milli Komitesi (EAFJD) ve Belçika’daki Ermeni cemaatinin resmi temsilcisi olan Belçika Ermenileri Komitesi (CAB), Belçika Başbakanı Alexander De Croo’ya 2016 yılında Brüksel Terör saldırılarının 5. yıl dönümü anısına ortak bir mektup gönderdiler.

Mektupta Belçika Ermeni toplumu, Belçika hükümetine ve bu trajik olayın kurbanı olan Belçika vatandaşlarına sempati ve dayanışmasını ifade ederek, terörizmle mücadele ve böylelikle özgür, demokratik bir toplumu koruma gereğini vurguluyor.

Belçika Başbakanı’na yazılan mektupta Artsakh’ın yerli Ermeni nüfusunun da Eylül-Kasım 2020 savaşı sırasında terör mağduru olduğu belirtilerek, Türkiye ve Azerbaycan’ın paralı askerlerin savaşa karıştığını hatırlatıyor.

Mektup, Belçika hükümetini herhangi bir devletin terörizme sponsorluğunu tartışmasız bir şekilde kınamaya çağırıyor ve jeopolitik çıkarlarını bu tür kınama ve yıkıcı yollarla ilerleten ülkelerle işbirliği yapmanın Belçika’nın çıkarına olmadığını vurguluyor.

Ermenistan Kamu Radyosu