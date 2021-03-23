Ian Bremmer: ‘Biden bu yıl soykırımı resmen tanıyacak’

Ünlü siyaset bilimci ve yazar Ian Bremmer, Beyaz Saray’daki kaynaklarına dayanarak ABD Başkanı Biden’ın seçim kampanyasında defalarca verdiği 1915 olaylarını soykırım olarak tanıma sözünü bu Nisan’da yerine getireceğini söyledi. Ayrıca Biden, Putin’le giriştiği söz dalaşına karışıp Putin’i destekleyen Erdoğan’a çok kızgınmış.

Amerikalı siyaset bilimci ve yazar Ian Bremmer, Beyaz Saray’daki kaynaklarına dayanarak ABD Başkanı Biden’ın 1915’te Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Ermenilerin uğradığı katliamı resmen ‘soykırım’ olarak tanıyacağını duyurdu.

Araştırma ve danışma şirketi Euresia Group’un kurucusu ve başkanı olan, Linkedin’de 4 milyona yakın, Twitter’da 600 bin takipçisi bulunan Bremmer, yayımladığı videoda önce Erdoğan’ın karşı karşıya olduğu büyük sorunları sıraladıktan sonra sözü “asıl büyük sorun” diye tanımladığı ABD’nin soykırımı tanımasına getiriyor.

Bremmer, Biden’ın seçim kampanyası sırasında, seçildiği takdirde 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanıyacağına söz verdiğini hatırlatıyor ve Beyaz Saray ve Dışişleri’ndeki kaynaklarının, kendisine Biden’ın bu Nisan’da soykırımı resmen tanıyacağını söylüyor.

Ian Bremmer konuşmasında ayrıca aynı kaynakların, Biden’ın, Putin’le giriştiği söz dalaşına karışıp Putin’i destekleyen Erdoğan’a çok kızgın olduğunu da ilave ediyor.

https://www.linkedin.com/posts/ianbremmer_armenia-genocide-biden-activity-6779887722745090048-bIoR

Serbestiyet