Ermenistan muhalefeti, Erivan’da parlamentonun bulunduğu caddeyi ulaşıma açma kararı aldı

Anavatanı Kurtarma Hareketi’nden yapılan açıklamaya göre hareketin yönetim konseyi, 25 Şubat’ta Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifa etmesi için düzenlenen eylemler kapsamında çadır kampı kurulması sonucu trafiğe kapatılan, Ermenistan parlamentosunun bulunduğu Bagramyan Caddesi’nin yeniden ulaşıma açılması yönünde karar aldı.

Anavatanı Kurtarma Hareketi, toplumsal baskının ve gelecekteki eylemlerin koordinasyonunun sürdürülmesi amacıyla çadır kampının parlamentonun personel girişinin bulunduğu Demirciyan Caddesi’ne taşınacağını belirtti.

‘Egemenliğimiz ve toprak bütünlüğümüz tehdit altındadır’

Katılım coğrafyası genişletilerek ve bölgelerdeki halkların katılımı sağlanarak yeni siyasi eylemler dalgasının başlatılacağını kaydeden Anavatanı Kurtarma Hareketi, bir sonraki mitingin 28 Mart’ta Bagramyan Caddesi ile Demirciyan Caddesi’nin kesiştiği alanda yapılacağını ifade etti.

Anavatanı Kurtarma Hareketi, mevcut toplumsal baskı altında hükümetin sallanmaya başladığını savunarak “Mevcut kriz çözülmeden Ermenistan’ın kalkınması imkansız olup egemenliğimiz ve toprak bütünlüğümüz tehdit altındadır” diye ekledi.

Sputnik Türkiye