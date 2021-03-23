Ermenilere açıkça hakaret eden Murat Övüç, ‘suçsuz’ bulundu

Sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda Ermenilere yönelik hareketlerde bulunan Murat Övüç, beraat etti. “Pis Ermeniler” şeklindeki sözlerinin Kim Kardashian’a yönelik olduğunu iddia eden Övüç, mahkemeyi kendine inandırmayı başardı.

Sosyal medya ünlüsü Murat Övüç, “Pis Ermeniler” sözleri nedeniyle hakkında “Halkın bir kesimini ırk temelli aşağılama” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında hakim karşısına çıktı. İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya Murat Övüç, avukatı ve müşteki Simon Çekem katıldı.

DHA’nın aktardığına göre duruşmada savunma yapan Murat Övüç, “Videonun tamamı incelendiğinde Türkiye’deki Ermenilerin benim kardeşim olduğunu, onlara yönelik bir söylemim olmadığı anlaşılacaktır. Sözlerim Kim Kardashian isimli televizyon yıldızına yöneliktir” iddiasında bulundu. Övüç, suçlamaları kabul etmedi.

Müşteki Simon Çekem ise “Sanık, ‘Pis Ermeniler’ şeklinde sözler kullanarak atılı suçu işlemiştir. Falanca insan pistir dememiştir. Paylaşım içeriği açıktır. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, açılan davada ‘sanığın üstüne atılı suçla ilgili kastın bulunmadığını’ savunarak, Murat Övüç’ün beraatine karar verdi.

BirGün Gazetesi