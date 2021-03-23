ABD’nin 1915 olaylarını Ermeni Soykırımı olarak resmen tanımaya hazırlandığı öne sürüldü

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’ın “Ermeni Soykırımı”nı resmen tanımak için harekete geçtiği öne sürüldü.

İddia, GZERO Medya’da yayın yapan siyaset uzmanı ve Eurasia Group Başkanı Ian Bremmer’den geldi. Bremmer, Beyaz Saray’daki kaynaklarına dayandırdığı özel haberinde, Biden’ın seçim kampanyasında da vadettiği gibi “Ermeni Soykırımı”nı tanımak için çalışmalara başladığını ifade etti.

“Türkiye’yi takip edenler bilecektir, son birkaç hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan için zorlu geçti, çok hatalar yapıldı. Önce İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiler. Diğer yanda Merkez Bankasının başkanı bir kez daha değişti. Ekonomi kötüye gidiyor, Türk Lirası değer kaybediyor, cumhurbaşkanı halk desteğini yitiriyor” diyerek sözlerine başlayan Bremmer, HDP’nin kapatılma davasına da değinerek, Erdoğan için asıl büyük zorluğun ABD’den geleceğini söyledi.

İddia edildiği gibi Osmanlı dönemindeki 1915 olaylarının ABD tarafından “Ermeni Soykırımı” olarak resmen tanınması sürpriz olmayacak. Zira Joe Biden, seçilmesi halinde bu karara imza atacağını kampanyası boyunca sıkça dile getirmişti.

Eski başkanlardan Barack Obama’nın bu konudaki vaadini tutmadığını söyleyen Bremmer, Obama’nın danışmanlarının da o dönemde özür dileyip “Erdoğan’ı kırmamak için verdikleri tavizin bir hata olduğunu” kabullendiklerini savundu.

Biden yönetiminin Obama’dan kalan görevi tamamlamaya niyetli olduğu kanısından Bremmer’e göre bu planların kamuoyuyla henüz paylaşılmamasının arkasında önümüzdeki günlerde yapılacak NATO toplantısı var. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’in, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yüz yüze gelecek olmasından dolayı ortamın gerilmemesi için “Ermeni Soykırımı” meselesinin şimdilik geri planda tutulduğu düşünülüyor.

Bremmer’in aktardıklarına göre Beyaz Saray danışmanlarından biri “Seçmene vaatte bulunmuştu, sözünü yerine getirecektir” dedi. Kararın 1915 olaylarının yıl dönümü olan 24 Nisan’a denk getirilip getirilmeyeceği sorusu ise yanıtsız kaldı.

Yunanistan’a övgü dolu anma mesajı

Öte yandan Amerikalı lider Biden, 1821 Yunan Devrimi’nin iki yüzüncü yıl dönümü dolayısıyla Türkiye’nin diğer bir komşusu Atina’ya yolladığı mesajında iki ülkenin önemli birer müttefik olduğunu vurgulayarak Yunanistan’a övgü yağdırdı.

Biden, Yunan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu’ya hitaben kaleme aldığı mesajda, “Atina demokrasisinden ilham alan Amerika’nın kurucuları gibi, 1821 özgürlük savaşçılarının de Amerikan Devriminin ideolojisinden ilham aldıklarını” yazdı.

Atina ile ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Amerikalı lider, Yunanistan’ın NATO’nun önemli bir müttefiki ve ABD’nin yakın dostu olduğunun altını çizdi. Biden, “Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Batı Balkanlarda istikrarı sağlayan ve barışa katkıda bulunan bir devlet” diye nitelediği Yunanistan’dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Biden’a samimi mesajı için şükranlarını iletti.

Euronews