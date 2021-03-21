Şimdi kapitalist olan İsrail’deki komünal köylerdeki Türk Yahudiler

Rafael Sadi yazdı: 1909-1910 yılında ise ilk Komünal köy olan KİBBUTZ kuruldu ve aslında çoğunlukla köylü ve tarım insanı olmayan Yahudiler ekmek paralarını topraktan çıkartma yolunu seçtiler… İsrail devleti 1948’de kuruldu. Ancak ilk yerleşim birimleri 1900’lerin başında kurulmaya başlandı.

1909-1910 yılında ise ilk Komünal köy olan KİBBUTZ kuruldu ve aslında çoğunlukla köylü ve tarım insanı olmayan Yahudiler ekmek paralarını topraktan çıkartma yolunu seçtiler. Hem de bunu Yahudi KARL MAKS’ın öğretisi çerçevesine Komünizm ile yapmaya başladılar. Kibbutz yaşamında bütün mallar ve üretim araçları ile toplanan hasılat herkesin ortak değeri oldu ve kimse bu paradan ticari bir kazanç elde etmedi. Müşterek kasadan herkesin eşit olarak yararlandıkları gıda, giyim ve yaşam giderleri temin edildi. Bu durum uzun yıllar devam etti; halihazırda da aynı ekonomik düstur ile yaşayan kibbutzlar mevcuttur. Ancak Kibbutzlar ve ortakları yaşlanmaktalar ve çocuklar serbest piyasa ekonomisinin gerekleri çerçevesinde yaşamayı tercih etmektedirler. Bazı Kibbutzlar kapitalist düzene ayak uydurdular ve şirketleşerek ekonomik değerlerini ülke geneline hatta ülke dışına da pazarlama olanaklarını araştırdılar ve buldular. Gelişen teknolojik ortam Kibbutzları da etkiledi ve bir çoğu bu teknolojik gelişimden olumlu olarak paylarını aldılar. Dünya piyasalarında boy göstermiş olan bazı kibbutzlar arasında kurulan ilk Türk Yahudileri Kibbutz’u olarak Golan Tepelerinin eteklerindeki HAGOSHRİM kibutzunu örnek gösterebiliriz. Dünyaya tanıttıkları ve sattıkları ürünlerden biri ise EPYLADY olarak bilinen bayanların bacaklarındaki tüyleri alıcı bir epilasyon makinesi oldu. Oldukça da büyük miktarlarda hem satıldı hem de bir çok ülkede de kopya edildi. Epilasyon cihazı epılady.

Hagoshrim kibbutz’u günümüzde de teknolojik ürünler üretmeye devam ediyor ancak aynı zamanda bir çok kibutz gibi Turizm ağırlıklı faaliyetlerde bulunuyor. Aynen bir tatil köyü işletmesi durumundadır. Hagoshrim Hotel Nature….

Bu otele giderseniz muhtemelen yaşlı takımdan Türkçe konuşan bir iki kişi bulabilirsiniz belki. Kibbutzların teknolojik gelişimleri ve ürünleri konusunda örnekler neredeyse sınırsız. Dünyaca ünlü bir kibbutz ürünü ise Güneydeki Hatzerim Kibbutzun’un buluşu damlalıklı sistemle sulama hortumları. Bu hortumlar sayesinde gereksiz alanlar sulanmamakta sadece bitki köklerine doğru yönlendirilen damlalık sistemli boru ile büyük miktarlarda su tasarrufu geröekleştirilmiş ve gerçekleştirilmeye de devam edilmektedir. NETAFİM markası ile dünyaya satılan bu hortumların 2019 ihracat rakamları 1.019 milyar dolardı. Ürün Türkiye’de de satılmaktadır. Netafim sulama ürünleri Hatzerim Kibbutzunun geliştirmiş olduğu bir sonuçtur. Bugün Netafim şirketinin sadece %20’si bu Kibbutz’a aittir. İlk Kurulan Kibbutz DEGANİA Kineret gölü manzarası olan ve DAGAN-Tahıl sözcüğünden türetilmiş bir sözcükle anılır. 1909 yılında kuruldu. Degania bugün turistik bir oteldir…. Kibbutz hikayesi 1909’da bir kibbutz ile başladı ve bugün aradan 112 sene sonra İsrail’de 268 kibbutz mevcuttur. İsrail Kibbutzlarında cem’an 117300 kişi yaşamaktadır. Benim Kibbutz ile tanışmam sadece 3 yaşımda iken oldu. Sebebi ise Kurucuları arasında bulunan Rahmetli amcamın Yuda Sadi’nin ZEELİM Kibbutz’unu ailece ziyaretimiz idi. O yıldan sonra neredeyse her 2-3 yılda bir babam bizleri İsrail’e amcalarımı teyzeleri ve akrabaları ziyarete getirirdi. Herhalde 7-9 yaşlarımda iken Kibbutz yaşamının en sevimli yönünü keşfetmiştim. Bize verilen yaşam yeri yüzme havuzuna 20 adım mesafedeki bir villa idi. Villa derken öyle lüks bir yer sanmayın yıl 1962-63 ama müstakil bir ev işte. Sabah yüzümü yıkamadan havuza atlar ondan sonra sabah kahvaltısına giderdik. Kahvaltı salonu neredeyse 100 adım mesafedeydi ve bütün kibbutz üyeleri orada yemek yerdi. Kahvaltı ise domates salatalık beyaz krem peynir bazen zeytin ve erik reçeli. Ekmek sınırsızdı. Çay veya sütlü kahve bazı günler de omlet çıkardı. Mutfakta çalışanlar da kibbutz üyeleri idi. Makamları ne olursa olsun hepsi rotasyon ile görevleri paylaşıyordu. Hayat herkes için çok güzel ve mutlu idi. Çek senet ödendi ödenmedi kaygısı yoktu. Aradan birkaç yıl geçince büyük annem de bu Kibbutz’a yerleşti ve ben de rahmetli olana kadar neredeyse her sene büyük annemi ve amcamın ailesini Zeelim Kibutzunda ziyaret ettim. Bugün Zeelim Kibbutz’u en önemli dolu lastik üretimi yapan bir fabrikanın sahibidir aynı zamanda da gelenek olduğu üzere Zeelim turistik ağırlama tesislerini sahipleridir. Kuzenlerim halen oradadır. Tarım ise Kibbutz yaşamının olmazsa olmazlarındandır. Keza tavukçuluk ve süt besiciliği en önemli gelir kaynaklarındandır. Kibbutzların geliştirdiği metodoloji sayesinde İsrailli inekler dünyanın en fazla süt veren inekleri olmuşlardır. Dünya ortalaması bir ineğin yılda 5500 litre süt verdiğini ifade etmektedir. İsrail ineklerinin yıllık süt verimi ise tam iki misli 11.000 litredir. Bütün bu gelişimlerin sebebi ise başlangıçta ve alt yapısında ideolojik bir komünizm olmasıdır. Şayet bu olgu olmasaydı bu işletmeler bu buluşları, icatları özel sektör veya şahıs işletmeleri olarak yapamayacaklardı. Gerçek şudur ki Komünizm kötü bir şey değildir ama fiili olarak bir ülke genelinde uygulanması kolay olmadığı gibi neredeyse imkansızdır. Kibbutzlar bile sonunda kapitalizmin ağlarına kendilerini kaptırmışlar ve işadamı dertleri ile yapmaya mahkum olmuşlardır. 1909 yılındaki Kibbutz üyeleri yorularak ekmeklerini kazanıyorlardı ama sabah ödemeleri gereken paralar uykularını bölmüyordu. Rafael Sadi OdaTv