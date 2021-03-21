Biden harekete geçti: Sözde Ermeni Soykırımı’nı tanıyacak

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Seçim kampanyası döneminde Ermeni lobileri ile sık temas halinde olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden sözde Ermeni Soykırımı’nı tanımak için harekete geçti. Türkiye’ye karşı muhalif tavrıyla bilinen ABD Başkanı Joe Biden’in şimdi de sözde Ermeni Soykırımı’nı tanmık için harekete geçtiği ireli sürüldü. Kıdemli analist ve gazeteci Ian Brimme Beyaz Saray’daki kaynaklarına dayandırdığı haberinde Joe Biden’in sözde Ermeni Soykırımı’nı resmen tanımaya hazırlandığını yazdı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde çok sayıda vekil de Biden mektup yazarak sözde soykırımın tanınmasını istemişti. BIDEN’IN KAMPANYA SÖZÜ Biden seçim döneminde Twitter’dan “Bugün, Ermeni halkının Metz Yeghern’de karşı karşıya kaldığı zulmü hatırlıyoruz. Seçilirsem, Ermeni Soykırımı’nı tanıyan kararı destekleme sözü veriyorum. Evrensel insan hakları bir numaralı önceliğim olacak” paylaşımında bulunmuştu. White House: US will formally recognize Armenian genocide. #AboutTime — ian bremmer (@ianbremmer) March 20, 2021 https://www.milligazete.com.tr/haber/6798434/biden-harekete-gecti-sozde-ermeni-soykirimini-taniyacak