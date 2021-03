HDK Eş Sözcüsü Uğurlu: Tecridi kırmak için alanlarda olalım

‘Hem tecridin kırılması hem özgürleşmek için tüm yoksullar, emekçiler, kadınlar, Ermeniler, Süryaniler, Araplar, Türkiye’deki tüm haklar Newroz alanında olmalı.’

HDK Eş Sözcüsü İdil Uğurlu Newroz’un bir dönüm noktası olacağını belirterek tecridi kırmak ve özgürleşmek için alanlarda olmaya çağırdı.

Newroz’da Kürt halkının kendi özüyle buluştuğunu söyleyen Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü İdil Uğurlu, çağdaş zalim Dehak’lara karşı Demirci Kawa’nın ruhuyla tecridi kırmak, özgürleşmek ve eşit-özgür bir yaşamı inşa etmek için herkesi Newroz alanlarına çağırdı.

ÖZGÜRLEŞME KARARLILIĞI

Newroz’u, özgürleşme kararlılığının, mücadele azminin Dehak’ı bertaraf ettiği, özgürlük ateşinin dağlardan yakılıp haklarla buluşturulduğu bir müjde olarak değerlendiren Uğurlu, Newroz’la gelişiyle doğanın canlandığını, insanın toplumsallığının hareketlendiğini ve yaşama dört elle sarıldığını belirtti.

Uğurlu, “Mazlum Doğan Amed zindanlarında üç kibrit çöpü ile Newroz ateşini yeniden harladı. Hem Kürt halkının hem Kürt halkından çıkıp Türkiye ve Ortadoğu halklarının özgürlük arayışına, bir arada yaşamaya, dayanışmaya giden bir yol oldu Newroz” dedi.

KÜRT HALKI ÖZÜYLE BULUŞUYOR

Newroz ateşinin dağlardan yayılan bir özgürlük ateşi olduğunu hatırlan Uğurlu, “Newroz’u Kürtler karşılaştığı kıyımlara, zulümlere dağlara sığınıp orada varoluş mücadelesi verdiği, esaretten kurtulduğu gün olarak; Kürt halkının özgürlüğe yürümesi, mücadelenin, direnişin, serhildanın günüdür. Newroz, Kürt halkının bin yıllardır kimi zaman tanınan, dönem dönemde inkara imhaya kadar giden varlığını hem bir kez daha duyurması hem de özgürlüğe akması için vesile olan günlerden. Newroz’un yasaklandığı 90’lı yıllarda her mahalle, her sokak, her kapı Newroz alanına çevrildi. Newroz’da Kürt halkı kendi özüyle buluşuyor” ifadelerini kullandı.

DÖNÜM NOKTASI OLACAK

Newrozların kendi içinde özgünlükleri ve anlamları olduğunu ifade eden Uğurlu, 2013 Newroz’unu hatırlatarak şunları söyledi:

“Abdullah Öcalan’ın gönderdiği mektup sadece Kürt halkına değil, Ortadoğu’da, Türkiye’de yaşayan tüm haklara verilen bir mesajdı. Birlik barış eşitlik özgürlük ve ortak mutabakatla yürümenin yoluydu. Halklara umut olmayacağı aşikar olan var olan sisteme karşı yeni bir açma çabasıydı. Bu yılki Newroz’a Öcalan üzerinde ağırlaştırılmış tecrit, cezaevlerinde İmralı’da uygulanıp tüm topluma yayılan tecridin kırılmasına karşı devam eden açlık grevleri varken giriliyor. Direniş ve özgürleşme hamlesi olarak Newroz bir dönüm noktası olacak bu yıl.”

YOL ALINMAYACAĞI GÖRÜLECEK

Ağır koşullara rağmen dirençle ayakta duran ve geçit vermeyen bir muhalefet yürütüldüğünü aktaran Uğurlu, “Hem tecridin kırılması hem özgürleşmek için tüm yoksullar, emekçiler, kadınlar, Ermeniler, Süryaniler, Araplar, Türkiye’deki tüm haklar Newroz alanında olmalı. Her yer bir Newroz alanına çevrilmeli. Kürt halkının iradesine yok saymaya çalışan bu faşizme karşı Newroz verilecek bir cevap olmalı. Bu yılki Newroz bir dönüm noktası olacak. Halkın çelikleşen iradesini karşısında onun seçtiği vekillerin dokunulmazlığının kaldırılmasıyla yol alınmayacağı görülecek” belirlenmesinde bulundu.

TUTUŞTURULAN ATEŞ HARLANACAK

Kadınların her gününü bir kara kışa çevirmeye çalışan bir iktidarla karşı karşıya olduğunu belirten Uğurlu, yaşamın kara kışa rağmen boy verip serpildiğine işaret ederek şunları söyledi: “Kadınlar faşizme geri adım attırmakta bir çok kesimden daha fazla inanca sahip; 8 Mart’ta karakışın buzlarını eritti, Newroz’la birlikte karakışı tutuşturdukları ateşi harlayacaklar. Kadınlar, kendi özgürlükleri için, kadın kırımına ve tecride karşı özgürlük için tüm renkleri, coşkuları, zılgıtları, halayları ile 8 Mart’ta olduğu gibi alanlarda olacak. Newroz kadın mücadelesinin güçlenmesine vesile olacak.”

Çağdaş zalim Dehak’lara karşı Demirci Kawa’nın ruhuyla tecridi kırmak için, özgürleşmek, eşit özgür bir yaşamı inşa etmek için herkesi alanlara çağıran Uğurlu, “Berxwedan jîyan e, Newroz pîroz be” diye sözlerini tamamladı. (Mezopotamya Ajansı)

