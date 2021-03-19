Patrikhane’de Belediye Başkanları buluşması

HYETERT – Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün Fener’deki Patrikhane’de buluştu.

Kadıköy Metropoliti olarak tahta çıkacak eski Fransa Metropoliti Emanuel Adamakis için, 20 Mart Cumartesi günü Kadıköy Aya Triada Kilisesi’nde düzenlenecek törene katılmak için İstanbul’da bulunan Atina Belediye Başkanı Bakoyannis sabah saatlerinde Ekümenik Patriği ziyaret etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı bu ziyaretin basına açık gerçekleşen kısmının video görüntüleri Patrikliğin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Ekümenik Patrik Bartholomeos I’in konuşması

https://fb.watch/4kKo9lHzXp/

Buluşmada, yine yarınki tören için İstanbul’da bulunan Avusturalya Başepiskopos’u ile Gökçeada ve Bozcada Metropoliti de hazır bulundular.

İBB Başkanı İmamoğlu ile Atina Belediye Başkanı Bakoyannis’in konuşması

https://fb.watch/4kKMCwJy52/

İmamoğlu daha sonra Bakoyannis’i, Saraçhane’deki İBB Başkanlık binasında ağırladı. İki başkan bir süre makam odasında görüştükten sonra İstanbul ve Atina arasında iyi niyet protokolüne imza attı. Ardından İmamoğlu, Atina Belediye Başkanı’na İstanbul’un tarihi mekanlarından Süleymaniye Camii, Yerebatan Sarnıcı ve Bukoleon Sarayı ile Refik Anadol’un hayal gücünü zorlayan ‘Makine Hatıraları: Uzay’ sergisini gezdirdi.