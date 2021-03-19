Paşinyan ve Garibashvili üst düzey temaslara devam edeceklerini açıkladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Gürcü mevkidaşı İrakli Garibashvili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki komşu ülke Başbakanları iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da genişletmesine hazır olduklarını ifade etmişler.

Hükümetin sunduğu bilgilere göre Paşinyan ve Garibashvili iki ülkenin ortak gündeminde yer alan konuları ele almak ve işbirliğini daha pekiştirmek adına üst düzey temasların devam edeceği konusunda da hemfikir ve hazır olduklarını ifade etti.

Paşinyan Gürcü mevkidaşını bir kez daha Başbakan olarak atandıktan dolayı tebrik etti ve başarılar diledi.

ERMENİ HABER AJANSI