Karabağ Dışişleri Bakanlığı Aliyev’in Hadrut ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı

Artsakh Cumhuriyeti (Karabağ) Hükümeti uluslararası kamuoyuya defalarca Azerbaycan tarafından devlet düzeyinde gerçekleştirilen kültür terörü ve Azerbaycan’ın işgali altında bulunan bölgelerde Ermeni kültür nirasının yok edilmesi hakkında bilgiler verdi.

Karabağ Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva’nın Artsakh Cumhuriyeti’nin Azerbaycan tarafından işgal edilen bölgelere ziyaretiyle ilgili açıklama yayınladı.

Azerbaycan’ın işgal ettiği bölgelere yaptığı ziyaret sırasında İlham Aliyev bizzat kendisini eşlik eden devlet memurlara ortaçağ Ermeni kiliselerin ve yapıların üzerinde Ermenice yazılarını silme talimatı verdi.

Artsakh Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Azerbaycan-Karabağ ihtilafının kalıcı çözüm sürecine karşı devamlı saygısız bir tutum sergileyip Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev eşi Azerbaycan Cumhurbaşkan Yardımcısı Mehriban Aliyeva ve başka üst düzey devlet yetkililerinin eşliğinde Artsakh Cumhuriyeti’nin Hadrut idari bölgesini ziyaret etti. Böyle resmi ziyaretler Azerbaycan’ın Ermeni karşıtı, savaş politikasının göstergesidir. Azerbaycan’ın gerçekleştirdiği soykırım politikası insanlığa karşı işlenen bir suçtur, uluslararası hukuk normları, sözleşmelerine aykırıdır ve tüm medeni dünya için tehdit oluşturuyor.”

ERMENİ HABER AJANSI