Savaş esirleri iade edilmeli – Ermenistan Kamu Radyosu

Gazetecilerle yaptığı görüşmede, Fransa’nın Olağanüstü ve Tam Yetkili Ermenistan Büyükelçisi Jonathan Lacotte, Azerbaycan’da tutulan Ermeni savaş esirlerinin Ermenistan’a iade edilmesi gerektiğini söyledi.

Fransa’nın Ermenistan Büyükelçisi, “Savaş esirleri konusuna yaklaşımım açık ve basit: iade edilmeleri gerekiyor. Süreç yalnızca 9 Kasım bildirisi temelinde değil, aynı zamanda uluslararası sözleşmelerde yer alan insan haklarının korunması temelinde yürütülmelidir” dedi.

Ona göre, AGİT Minsk Grubu, konuya diplomatik bir çözüm bulma açısından tartışmaların ve müzakerelerin mümkün olduğu tek organ olmaya devam ediyor.

“AGİT Minsk Grubu hakkında konuştuğumuzda, her iki tarafa da arabuluculuk yapmaya ve yardım etmeye hazır bir müzakere organıyla karşı karşıya olduğumuzu anlamalıyız.

Jonathan Lacotte, “İsveç Dışişleri Bakanı (AGİT Dönem Başkanı olarak) ayrıca AGİT Minsk Grubunun Ermenistan ziyareti sırasında tek arabuluculuk organı olduğunu belirtti. Minsk Grubu Eş Başkanları şu anda bölgeye bir çalışma ziyareti yapmak için görüşmelerde bulunuyor” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu