Ermenistan Cumhurbaşkanı ve Ombudsmanı ülkenin güneyinde güvenlik bölgesi oluşturma ihtimalini ele aldılar

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarisyan ile Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan bir araya gelip ülkenin güneyinde yer alan Syunik iadri bölgesinde mevcut durumu ele aldılar.

Ombudsman Arman Tatoyan Cumhurbaşkanı’na Syunik’te vatandaşların haklarının güvence altına alınması amacıyla silahsız bir güvenlik bölgesi oluşturma yaklaşımını sundu.

Tatoyan Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki develte sınırlarıyla ilgili sürecin tamamen Azerbaycan tarafından yapılan açık tehdit ve Ermeni düşmanlığı ortamında gerçekleştiğini dile getirdi.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Syunik’teki yerleşimlerine doğru ateş açmaktan da çekinmiyor ve bu oradaki vatandaşlarımızın yaşam hakkını ve fiziksel güvenliğini tehlikeye atıyor.

Ayrıca, Azerbaycan bayrağının, levhaların, ve Azerbaycanlı askerlerin varlığı da provokatif bir ortam oluşturuyor ve tekrar orada yaşayan insanların haklarına aykırıdır.

Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise Azerbaycan ve Ermenistan arasında devlet sınırlarının halen resmi olarak belirlenmediğini ifade ederek bunun en azından hukuki açısından belirsiz olduğunu vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI