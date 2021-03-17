Sergey Şoygu: Ermenistan ve Azerbaycan’ın ikili temaslara geçeceğinden ümitliyim

Örnek olarak Rusya Savunma Bakanı Dağlık Karabağ’da durumun normalleşmesine yönelik Rus-Türk işbirliğinden bahsetti.

Kazakistan merkezli TengriNews ajansına verdiği demeçte Şoygu “Bu çok zor bir operasyondur. Sadece böyle izah edebilirim, çünkü çok büyük sayıda deliller, unsurlar ve nedenler öne sürülmüş vaziyetteydi” ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanı’na göre artık zamanı geldi ve Ermenistan ile Azerbaycan doğrudan ikili temaslarda bulunmalı. Kendisi bundan ümitli olduğunu ifade etti.

Bu temaslarda birçok şey Şoygu’nun sözlerine göre Rusya-Türkiye ilişkilerinden bağlıdır. Aynı zamanda İran başta olmak üzere diğer komşular da bu sürece dahil oluyorlar kendi teklifleriyle.

Sergey Şoygu Rusya ve Türkiye’nin imkansız sayılan durumlarda bile karşılıklı taviz yolunu bulabildiklerini belirtt.

Türkiye ile ortak çalışmaların zor olmas Rus Devlet yetkilisinin ifadelerine göre onun NATO üyesi olduğundan kaynaklanıyor.

ERMENİ HABER AJANSI