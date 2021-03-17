Katolik Kilisesi’nde eşcinsel evlilik isyanı

Vatikan’ın eşcinselliğin günah olduğu ve bu yüzden eşcinsel evliliğin kutsanamayacağı yönündeki açıklamasına bir grup rahipten itiraz geldi.

Muhalif rahiplerden oluşan Avusturya merkezli Kilise Papazları İnisiyatifi, Vatikan’ın kararına karşı bir itaatsizlik kampanyası başlattığını duyurdu. Eşcinsel çiftleri kutsamaya devam edeceğini bildiren grup, yaptıkları açıklamada “Aynı cinsiyetten birbirini seven çiftlerin kutsanmasını yasaklama yönündeki yeni karardan dolayı dehşete düştük. Bu, Papa Francis’le beraber geride bıraktığımızı umduğumuz döneme geri dönüş niteliğinde” ifadelerini kullandı. Grup, birçok kişinin de desteğiyle, birbirini seven ve Tanrı’nın rızasını isteyen hiçbir çiftin talebini geri çevirmeyeceğini bildirdi.

Vatikan’dan yapılan açıklamada, “Tanrı günahı kutsayamaz ve bu nedenle Katolik Kilisesi de aynı cinsiyetten kişiler arasında yapılan evliliği kutsayamaz” denilmişti. Papa Francis tarafından onaylanan açıklamada, eşcinsellerin birey olarak kutsanabileceği ancak Katolik Kilisesi doktrinine göre eşcinsel evliliğin “günah” olduğu belirtilmişti.

Açıklama, Papa Francis döneminde Katolik Kilisesi’nin eşcinsellere daha ılımlı yaklaşmasını bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Bazı ülkelerde eşcinsel çiftlerin kilisede evlenmesine izin verilmesi, Katolik Kilisesi içinde tartışma yaratmıştı.

Katolik Kilisesi’nde dönüşüm talep eden Kilise Papazları İnisiyatifi grubu, rahiplerin evlenebilmesi ve kadınların da rahip olarak görev yapabilmesi gerektiğini savunuyor. 2006’da kurulan grup, Katolik Kilisesi’ne bağlı yaklaşık 350 üyesi ve 3 binden fazla destekçisi olduğunu belirtiyor. Vatikan, Viyana Başpiskoposu Kardinal Christoph Schönborn’un eski yardımcısı olan grubun lideri Rahip Helmut Schüller’in monsenyörlük unvanını 2012’de iptal etmişti.

Independent Türkçe, Reuters

Independent Turkce