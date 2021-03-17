Hollandalı sinemacılar Karabağ hakkında belgesel filmi çekecek

Son günlerde Ermenistan’da bulunan Hollanda’lı belgeselciler, Dağlık Karabağ hakkında bir belgesel film çekmek üzere veri topluyor.
Hollandalı uzmanlar, Ermenistan Sinemacılar Birliği Başkanı Harutyun Khaçatryan ile görüşmek istedi. Sinemacilar Birliği’nin Facebook sitesinde yer alan habere göre Hollandalı belgeselciler, Harutyun Khaçatryan’ın sanatından etkilenerek belgesel film dünyasına girmeye karar verdiklerini bildirdi.
Ermenistan Sinemacılar Birliği’nin açıklamasında, Artsakh hakkında gerçek bilgiler temelinde çekilen yeni bir belgesel filmin yakın zamanda hazır olacağı ümidi ifade edildi.
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