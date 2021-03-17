Diasporalı Ermeni uzmanlar Ermenistan yönetim sisteminde – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan, diasporalı Ermeni uzmanları Ermenistan yönetim sisteminde hizmet vermeye davet ediyor

Ermenistan Cumhuriyeti Diaspora İşleri Baş Komiserliği, akademik sertifikalara ve iş tecrübesine sahip 50 yüksek nitelikli diasporalı Ermeni uzmanın Ermeni bakanlıklarında ve diğer devlet organlarında çalışmasını sağlayacak “iGorts” 2021 programını başlattı.

Ofisten yapılan açıklamaya göre program ikinci kez uygulanıyor ve 2021 başvuruları Ermenice, Rusça ve İngilizce olarak 15 Nisan’a kadar kabul edilecek.

Son başvuru tarihinden sonra, başvuru inceleme süreci başlayacak ve ilk aşamayı geçen katılımcılar mülakata davet edilecektir. Son seçimin ardından diasporalı Ermeni uzmanlar bir yıl süreyle ilgili birimlerde görev alacak.

“iGorts”, Ermenistan Cumhuriyeti tarihinde, diasporalı Ermeni uzmanların devlet düzeyinde Ermenistan Hükümeti’nde çalışmaya davet edildiği, giderlerinin tamamı devlet tarafından karşılanan ilk programdır. Program sadece yönetim sisteminde çalışmak için eşi görülmemiş bir fırsat sunmakla kalmıyor, aynı zamanda diasporada, anavatanla daha derin bir bağ oluşturmak için devlet inşası için bir pencere açıyor.

Diaspora İşleri Yüksek Komiserliği, diaspora’nın mesleki potansiyelini çekerek Ermenistan-Diaspora ilişkilerini güçlendirmek amacıyla ilk kez 2020 baharında iGorts’u faaliyete geçirdi. Şu anda 19 farklı ülkeden 51 diasporalı Ermeni uzman 19 departmanda çalışıyor.

Seçilen uzmanlara program dahilinde uçak bileti (gidiş geliş), bir yıllık ikamet izni ücreti, ikamet ücreti ve sağlık sigortası verilmektedir.

2021 yılında program 1 Eylül’de başlayacak ve 12 ay sürecek.

Ermenistan Kamu Radyosu