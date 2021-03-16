Üstüne beton dökülen Ermeni Katolik mezarlığında inceleme yapmak isteyen Garo Paylan’a polis engeli

İnsan kemiklerinin çıktığı ve üstüne beton dökülen Ermeni Katolik mezarlığının bulunduğu alanda inceleme yapmak isteyen heyete polis izin vermedi.

Seda TAŞKIN

ARTI GERÇEK- Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ile Mimarlar Odası Ankara Şubesi yöneticileri, insan kemiklerinin çıktığı ve üstüne beton dökülen Ermeni Katolik mezarlarının bulunduğu yerde inceleme yapmak istedi ancak polis izin vermedi. Ermeni Katolik mezarlığının bulunduğu alanın etrafı polisler tarafından kapatıldı.

İncelemeye izin verilmemesi üzerine heyet Hergele Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş, Ermeni Katolik mezarlığı üzerine hukuksuz bir şekilde dükkân yapıldığını belirterek, “Müze hukuksuzluk yapıyor. Belediye bu konuya izin vererek hukuksuzluk yapıyor. Bu bölgede esnafa yönelik de büyük mağduriyet yaşanıyor. Esnafın bütün mal varlığını gasp ediyorlar. İller Bankası binasını yıktılar, yeniden dekor etmek için bu alanı ayırdılar. Şu anda bu alana yeniden inşaat yapıyorlar. Büyük hukuksuzluklarla karşı karşıyayız” dedi.

‘BU VİCDANSIZLIĞI HRİSTİYANLARIN VİCDANI KABUL ETMİYOR’

Daha sonra açıklama yapan HDP milletvekili Garo Paylan ise “Mezarlığın üzerine beton dökülmesi saygısızlık ve vicdansızlıktır. Burada yasayan Ermeni halkı ölülerini dualarla defnetti, mezar taşları diktiler. Buraya beton dökmek isteyen zihniyet önce mezar taşlarını yıktı, şimdi de beton döküyorlar. Bunu hangi vicdan kabul ediyor? Bu vicdansızlığı Hristiyanların vicdanı kabul etmiyor. Bu halkın çoğunluğunu oluşturan Müslümanların vicdanı bu yaşananları kabul ediyor mu? Buradaki esnaf arkadaşların da bunu kabul etmeyeceğini biliyoruz” dedi.

‘RUHSAT BİLE YOK’

Denetim yapmalarına izin verilmediğini belirten Paylan, “Kapısında ne olduğu belli olmayan etrafı çerçevelenmiş bir alan var. Burada bir ruhsat bile yok. Bu kaçak inşaata ve Ermeni halkının mezarlarının olduğu alana beton dökülmesinin bir an önce durdurulmasını talep ediyorum. Türkiye halkı bu mezarların üstüne beton döken zihniyete ‘dur’ demelidir. Buradaki kaçak inşaata izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

PAYLAN PENCEREDEN BAKABİLDİ

Açıklamanın ardından Ermeni Katolik mezarlığını görmek için heyet bir otelin penceresinden alana bakabildi. Paylan’ın görüştüğü esnaf da Ermeni mezarlığının üzerine dükkân yapılmasını eleştirdi.

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