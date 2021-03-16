Türk Hava Yolları 2 ay aranın ardından İsrail´e uçuşları yeniden başlattı

Türk Hava Yolları (THY), normal dönemde en fazla uçuş yaptığı dış hat noktalardan biri olan Tel Aviv´e uçuşunu yeniden başlattı.

15 Mart Pazartesi açıklanan habere göre; 25 Ocak 2021’de Ben Gurion Havalimanı’nın kapatılmasıyla birlikte uçuşların durdurulmasından yaklaşık iki ay aradan sonra Türk Hava Yolları, Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı’na uçuşlarını yeniden başlatıyor.

Passportnews.co.il sitesinde pazartesi yayınlanan haberde Tel Aviv’den İstanbul’a yapılacak ilk uçuşun- TK4903- Ben Gurion Havalimanı’ndan 18 Mart perşembe akşamı saat 20.35’te kalkacağını duyurdu. Diğer yönde, İstanbul Havalimanı’ndan Ben Gurion Havalimanı’na ilk uçuş olan TK4902 20 Mart Cumartesi saat 15.30’da gerçekleşecek.

Şirket ayrıca, salı günü uçak bileti satın almaya başlamanın mümkün olacağını belirtti.

Şalom Gazetesi