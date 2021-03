Ölü Deniz Yazmaları’nın 60 yıl sonra ilk kez yeni parçaları ortaya çıkarıldı

İsrail Eski Eserler Kurumu, 1900 yıl önce Roma İmparatorluğu’na karşı Yahudi ayaklanması sırasında çölde bir mağaraya saklanmış yeni Ölü Deniz Yazmaları parçalarına ulaştı.

Yahudilik ve Hıristiyanlığın en eski yazılı kaynaklarından biri olan ve içlerinde Eski-Yeni Ahit’in en eski nüshaları da bulunan Ölü Deniz Yazmaları (Ölü Deniz Parşömenleri ya da Ölü Deniz Tomarları) ile ilgili yeni bir keşif yapıldı. Kudüs’ün güneyindeki çölde yürütülen arkeolojik kazılarda son 60 yılda ilk kez yazmalardan parçalara ulaşıldı. Parçalar biraraya getirilerek Eski Ahit’in Nahum Kitabı ve Zekeriya Kitabı’ndan antik Yunanca metinler ortaya çıkarıldı.

İsrail Eski Eserler Kurumu, çöldeki bir mağarada bulunan bu yazma parçalarının radyokarbon tarihlemeyle M.S. 2. yüzyıla ait olduğunun saptandığını duyurdu. 1900 yaşındaki yazmaların o dönemdeki Roma İmparatorluğu’na karşı Yahudi ayaklanması sırasında mağaraya saklandığı sanılıyor.

The fragments are believed to have been stashed away in the cave during the Bar Kochba Revolt, an armed Jewish uprising against Rome during the reign of Emperor Hadrian, between 132 and 136 AD. https://t.co/cqO7XBNXLt

