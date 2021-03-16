158 Fransız siyasetçi ve aydın Ermeni esirlerini serbest bırakma çağrısını imzaladı

Fransa’daki ünlü siyasetçiler, kültür ve bilim adamları, sivil aktivistler Azerbaycan’da uluslararası hukuk normlarına aykırı bir biçimde tutulan Ermeni esirlerini derhal serbest bırakma çağrısı altında kendi imzalarını koydular. Toplam 158 siyasetçi ve aydın bu çağrıyı imzaladı.

Ermenistan’ın Fransa Büyükelçiliğ’nden edinen bilgilere göre bu çağrı Le Point haftalık gazetesinde yayınlandı.

İmza atanlar Azerbaycan’da bulunan Ermeni esirlerinin serbest bırakılmasını ve iade edilmesini talep ediyorlar.

Onların sözlerine göre 10 Kasım 2020 tarihinde imzalanan ateşkes bildirisinin hayata geçirilmemesi durumun normalleşmesine dair tüm ümitleri yok ediyor.

Fransız aydınlar yapılan çağrı metninde şu ifadelere de yer verdiler: “Azerbaycan’ın saldırı sırasında işlediği savaş suçlrı, zellikle toplu katliam videolarının yayınlanması, Ermeni askerler ve sivil insanlara yapılan akılalmaz işkenceler, cesetlere yapılan saygısızlık şu an bunları gerçekleştiren bir rejimin elinde esir olan insanların nasıl bir vaziyette bulunduklarına dair ipucu veriyor bize. Bu rejim Freedom Hous’un son son raporuna göre özgürlük ve demokrasi açısından son sıralardayer alıyor.”

Son olarak Fransız aydınlar ve siyasetçiler AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanı ülke olarak kendi Hükümetlerinden, Ermeni esirlerinin serbest bıraklıma sürecinde katkıda bulunma çağrısında bulundu.

Hatırlanacağı üzere Azerbaycan’da tutulan Ermeni esirlerini Azerbaycan Hükümeti terörist olarak göstermeye ve bu gerekçeyle iade etmemeye çalışıyor.

ERMENİ HABER AJANSI