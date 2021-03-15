Kurmanci, Zazaki ve Sorani yayın yapacak DRK TV, Halepçe’nin yıldönümünde yayın hayatına başlıyor

Türkiye, İran ve Irak başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde Kürtçe yayın yapan onlarca televizyon kanalı bulunuyor.

Bunların bir kısmı uydu üzerinden, bir kısmı da Youtube gibi platformlar üzerinden yayın yapıyor.

Kürt kültür dünyasına hitap edecek televizyon kanallarına biri daha ekleniyor.

“Kürtlerin sesi ve rengi” anlamına gelen Deng û Rengê Kurdan TV (DRK TV) Kürtçe’nin Kurmanci, Zazaki ve Sorani dillerinde yayın yapacak.

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Tamamen kültürel alanda yayın yapacak olan DRK TV, Halepçe Katliamı’nın (16 Mart) yıldönümünde yayın hayatına başlayacak.

Kanal şimdilik Youtube üzerinden yayın yapacak. Ancak kısa zamanda uyduya geçmeyi planlıyor.

DRK TV Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Baran, 16 Mart tarihinin seçim nedenini ve yayın politikasını Independent Türkçe’ye anlattı.

“DRK TV Kürtçe’nin eğitim dili olması için çaba gösterecek”

Yayın akışında siyasete yer verilmeyeceğini belirten Baran, kanalın daha çok kültürel alandan hizmet vereceğini söyledi.

Bölge ve coğrafya ayırmaksızın Kürtlere ait kültürel değerleri işleyeceklerini kaydeden Baran, “Irak, İran, Suriye, Türkiye ve Karabağ dahil Ortadoğu’da yaşayan Kürtlere ait kültüre yer vereceğiz. Kürtlerin ortak paydası olan kültürü dünyaya tanıtmak için bir çaba içerisine gireceğiz” dedi.

Yapacakları yayın ile Kürtçe dilinin gelişimine de katkı sunmayı amaçladıklarını aktaran Baran, “Bu yayınla daha çok kültürel çalışmalar yapacağız ama Kürt dilinin parça parça olması ve lehçelere bölünerek ortak bir dilde olmaması en yaralarımızdan biridir. DRK TV Kürtçe’yi ortak bir paydada buluşturmak ve eğitim dili olabilmesi için de çaba gösterecek. Bu anlamda kanalın bir olacağını umut ediyorum” diye konuştu.

“Özellikle Halepçe’nin yıldönümünde başlamak istdik”

Halepçe Katliamı’nın yıldönümünde yayına başlamanız tesadüf mü yoksa siz bu tarihi özellikle mi seçtiniz? sorusuna “Bu tarihi özellikle seçtik” yanıtı veren Baran, devamında şunları kaydetti:

“Özellikle Halepçe’nin yıldönümünde başlamak istedik. Kürtler hakim güçler tarafından ezildi ve birçok defa katliamlara maruz kaldı. Bu katliamlardan biri olan Enfal’de 10 binlerce Kürt katledildi. Halepçe, Enfal operasyonun son halkasıydı ve bütün dünyanın gözü önünde kadın, çocuk ve yaşlı demeden binlerce Kürt toplu bir şekilde katledildi. Kürt halkımızın mazlum ve mağduriyetini sahiplenmek ve bunu dünyaya duyurmak için özellikle bu günü başlangıç olarak seçtik.”

Independent Turkce