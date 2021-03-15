Ermeni askerlerin ailelerinden Paşinyan’a öfke: Çocuklarımızı ölüme gönderdiler

“ÇOCUKLARIMIZ ÖLÜME GÖNDERİLDİ”

Başbakan Nikol Paşinyan hükümetine isyan eden Ermeni askerlerinin aileleri, “İkinci Karabağ Savaşı sırasında hükümet çocuklarımızı Hadrut’ta kasten ölüme gönderildi. Çocuklarımız kasıtlı öldürüldü” dedi. Sosyal medya hesaplarından canlı yayında binlerce kişiye konuşan aileler, “Hadrut 9 Ekim’den beri Azerbaycan askerlerinin elindeydi. Yine de kasıtlı olarak çocuklarımızı oraya gönderdiler. 143 karakoldaki askerleri aradılar, kandırdılar. Çocuklarımızı oraya gönderdiler. Noktanın saldırıya uğrayacağını önceden biliyorlardı, emir sabah saat 9’da verilmiş ve çocuklar öğleden sonra (13:00 ile 14:00 arasında) getirilmişti. Kısacası, ölüm cezasına çarptırıldılar. Evlatlarımızı Hadrut’ta kimse karşılamadı bile. Tümen komutanı tarafından karşılanacaktı. ”dedi.

NEDEN ÇOCUKLARIMIZI KUŞATMA ALTINDAKİ YERE GÖNDERDİLER?’

Çocuğunu Karabağ savaşında kaybeden bir diğer Ermeni aile ise “Ayrıca birkaç söz eklemek istiyorum. Oraya asker gönderirken Azerbaycan’ın ve uçaksavar silahlarının tüm gökyüzünü kontrol ettiğini anlamalılar. Neden çocuklarımızı kuşatma altında olacaklarını bilerek oraya gönderdiler? Hükümet bize hesap vermeli” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARIMIZI BÖYLE SATTILAR”

Görüntülerde konuşan üçüncü aile de, “Yüzde 100 anladılar. Ve çocuklar kasten ölüme gönderildi. Bir komutan, gönderdiği askerlerin geri dönmeyeceğini yüzde 100 biliyordu. Ama emri o verdi. Bu da kasıtlı olarak çocukları ölüme gönderdiklerini bir kez daha gösteriyor. Önceden planlandığına dair bir fikrimiz var. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Çocuklarımızı böyle sattılar. Kasıtlı olarak öldürüldüler” dedi.

İKİNCİ DAĞLIK KARABAĞ SAVAŞI

30 yıl boyunca Ermenistan işgali altında kalan Azerbaycan topraklarının kurtarılmasıyla sonuçlanan İkinci Karabağ Savaşı, Rusya’nın girişimiyle ateşkes bildirisi imzalanarak sona ermişti. Savaşın ardından Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan’ın yanı sıra, Rusya ile Türkiye arasında imzalanan ayrı bir mutabakat metniyle Karabağ bölgesinde askeri hareketliliği denetlemek üzere ortak Rus-Türk gözlem merkezi kurulmuştu.

Cumhuriyet Gazetesi