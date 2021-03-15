Alman Bakan, Ermenistan ile Azerbaycan’ı Kızılhaç Komitesiyle şeffaf işbirliği yapmaya çağırdı

Almanya’nın Avrupa işlerinden sorumlu Federal Devlet Bakanı Michael Roth, Ermenistan ile Azerbaycan’ı, savaş esirleri konusunda Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile tamamen şeffaf bir işbirliği yapmaya çağırdı.

Twitter üzerinden konuyla ilgili bir paylaşım yapan Roth, “Ermenistan ile Azerbaycan, savaş esirleri ve iszis kayıplar konusunda Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile tamamen şeffaf bir işbirliği yapmalıdır. Kalıcı, barış ve uzlaşma, AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının himayesinde çatışmanın siyasal çözümünü gerektiriyor” ifadelerine yer verdi.

Alman Bakan, Dağlık Karabağ’da silahlı çatışmaların durduğunu, ancak yaraların henüz açık olduğunu da vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI