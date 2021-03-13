“Sarkisyan’ın yuvarlak masa toplantısı önerisi gerçekleştirilemez durumda”

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ülkedeki siyası çalkantıyı çözmek amacıyla Başbakan ve muhalefet liderlerine aynı masada buluşma çağrısı yapmıştı. Cumhurbaşkanlığı ofisi bu teklifin şu aşamada gerçekleştirilemez halde olduğunu açıkladı.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı ofisi tek masa üzerinden toplantı formatının, Müreffeh Ermenistan ve Ulusal Kurtuluş Hareketinin toplantı gündemine dair koşullar sunmasının ardından şu aşamada gerçekleştirilemez hale geldiğini bildirdi.

Açıklamada “Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan çabalarını sürdürecek. Parlamento içi ve dışındaki gruplardan milletvekilleri ve siyasi güçlerin temsilcileriyle ayrı görüşmeler yapmaya hazır. Bu toplantılar, herkesin görüşlerini bir kez daha dinleme, pozisyonları netleştirme ve çalışma gündemi oluşturma fırsatı verecek ”denildi.

Daha önce Benim Adımım ve Aydınlık Ermenistan gruplarının liderleri 13 Mart Cumartesi günü yapılması planlanan görüşmeye katılmayı kabul ettiklerini bildirmişti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Sarkisyan ve Başbakan Paşinyan’ın bugün biraraya gelmesi planlanıyor.

Sarkisyan Başbakan Paşinyan’ın Genelkurmay Başkanlığı’na Artak Davityan’ın atanmasına dair kararnamesini dün geri çevirmişti. Cumhurbaşkanlığı ofisi buna gerekçe olarak , 25 Şubat’taki muhtırayı imzalayan Genelkurmay Başkanı Gasparyan’ı görevden alan kararnameyi geri çevirirken Askerlik Hizmeti ve Askerin Statüsü hakkındaki bazı hükümler için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuş olmasını gösterdi.

Agos