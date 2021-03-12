Karabağ savaşında çekilen “Uyuyan asker” fotoğrafı World Press Photo ödülü aldı

Ermenistan’ı temsil eden fotoğrafçı ilk defa World Press Photo Uluslararası yarışmada ödül kazandı. Ermeni fotoğrafçı Vaghinak Ghazaryan’ın “Uyuyan asker” fotoğrafı ‘1 resimle çağdaş sorunları’ kategorisinde ödül kazanan 3 resmlerden biri oldu. Bu kategoride toplam 5000 fotoğraf yer aldı.

Ödül kazanan ve 1-3’üncü sıralarında yer alan fotoğrafların ödüllendirme töreni 15 Nisan tarihinde online olarak düzenlenecek.

Ödül kazananlar arasında Rusya’yı temsil eden Valeri Melnikov’un yine Karabağ’a adanmış ‘Kaybedilen Cennet’ fotoğraf serisi de var.

Belgeselci ve fotoğrafçı Vaghinak Ghazaryan freelancer olarak çalışıyor. Savaş sırasında ve savaştan sonra kendi arabasıyla Artsakh (Karabağ) ve Syunik sınırlarında dolaşıp hem fotoğraf çekiyordu, hem de belgesel malzemeleri biriktiriyordu.

Vaghinak Ghazaryan ‘Uyuyan asker’ fotoğrafı hakkında yorumda bulunarak “Sanki savaşan Ermenistan’ın sembolüdür, kendisi güçlü, ama uyuyor, tıpkı Ermenistan gibi” sözlerine yer verdi.

ERMENİ HABER AJANSI