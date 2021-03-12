Azınlık basını yine ‘pas’ geçildi

Basın İlan Kurumu azınlık basınına 2020 yılında katkıda bulunmamıştı. Basında çıkan haberler üzerine 2021’in Şubat ayı işaret edilmişti. Ancak Şubat ayındaki Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nda bu yönde bir karar çıkmadı.

Gazetelere resmi ilan dağıtımında yetkili devlet kurumu olan Basın İlan Kurumu, azınlık basınına resmi ilan vermemesine karşılık olarak, 2011 yılından bu yana maddi yardımda bulunuyordu. Bu yardım kararı Basın İlan Kurumu’nun genel kurullarında karara bağlanıyor.

Kurum genel olarak yılın son genel kurulunda bu yönde bir karar alıyor. Ancak kurum 18 Kasım 2020’de düzenlenen yılın son genel kurulunda bu yönde bir karar almadı. Gelişmenin basına yansıması üzerine o günlerde basına bilgi veren Basın İlan Kurumu Koordinasyon İdare Müdürü Mehmet Çelik, kararın nihai olmadığı, Genel Kurul’un 2021 Şubat ayındaki toplantısında konuyu ele alabileceği söyledi.

Ancak Şubat ayı genel kurulunda da bu yönde bir karar çıkmadı.

Pandemi döneminde daha da zor koşullarda yayın yapmaya çalışan azınlık gazeteleri geçtiğimiz yıl Basın İlan Kurumu’na çağrıda bulunarak her yıl yapılan yardımın öne çekilmesini de talep etmişlerdi.

Kurum son olarak 28 Kasım 2019 tarihinde yapılan genel kurulda “Lozan Barış Antlaşması kapsamında azınlık statüsünde sayılan Ermeni, Rum ve Yahudi toplulukları tarafından ülkemizde yayınlanan gazetelere destek verilecek” kararı almıştı.

BİK, söz konusu desteği Lozan Anlaşması ile tanımlanan azınlık topluluklarını kıstas alarak, söz konusu toplulukların çıkardıkları günlük, haftalık, aylık gazete ve dergilere veriyor.

Agos