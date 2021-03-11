Ermenistan Cumhurbaşkanı, ülkedeki tüm siyasi güçleri müzakere masasına çağırdı

Ermensitan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, ülkede oluşan iç siyasi durum için normalleştirme yolları bulmak üzere Ermenistan Başbakanı’nı, Parlamento grup başkanlarını ve “Vatan Kurtuluş Hareketi”nin yöneticilerin müzakere masasına çağırdı. Sarkisyan, tarafları 13 Mart tarihinde saat 12:00’da Ermenistan Cumhurbaşkanlığı’na davet etti.

Devletin ve halkın çıkarları için oluşan durumun çözülmesinin artık acil ve ertelenemez ollduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı, Ermenistan ve Artsakh’ın (Dağlık Karabağ) geleceği için şuanda tüm siyasi güçlerin mutabakata varması ve karşılıklı anlayış göstermesi gerektiğini vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI