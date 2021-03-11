Dünyaca ünlü Vik Darçinyan, Ermeni esirlerin iadesi için dünya sporcularına başvurdu

Profesyonle boks alanında dokuz kez dünya şampiyonu olan Ermeni boksör Vik Darçinyan, Ermeni savaş esirlerinin Azerbaycan hapishanelerinde tutuklu kalmamaları için uluslararası ünlü sporcuların desteğini istedi.

Ermenistan’da şuanda mevcut olan en ciddi sorunlardan birinin Ermeni esirlerin ülkeye döndürülmesi olduğunu vurgulayan Darçinyan, “Dünyanın tüm sporcularına hitap ediyorum: ilgisiz kalmayın, Azerbaycan hükümetinin, tutuklu sıfatında tuttuğu esirlerimizi iade etmesini sağlamak için siz de çağrıma katılın. Savaş bitti. Bizim binlerce şehirlerimiz oldu, binlerce aile mutsuzlaştı, ancak kurtulan askerlerimiz de var ve onlar evlerine dönmeli” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere, 27 Eylül 2020 tarihinde Azerbaycan, Türkiye’nin apaçık ve planlı desteğiyle Artsakh’a (Dağlık Karabağ) karşı geniş çaplı savaş operasyonları başlattı. 9 Kasım’da Ermenistan Başbakanı, Rusya Devlet Başkanı ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı, üçlü bir açıklamayla ateşkes ilan etti. Ancak her ne kadar ateşkes açıklamasıyla savaş esir ve tutsakların karşılıklı olarak iadesi öngörülürse de, Azerbaycan, ateşkesten aylar sonra da yüzlerce Ermeni esiri iade etmeyi reddediyor.

ERMENİ HABER AJANSI