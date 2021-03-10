Paşinyan, Genelkurmay Başkanı’nın görevden alındığını açıkladı

25 Şubat tarihinde Ermenistan Ordusu, Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetinin istifasını talep etmişti. Ordunun istifa çağrısının ardından açıklama yapan Paşinyan, bu hamleyi “darbe girişimi” olarak nitelendirmiş, ve Genelkurmay Başkanı, General Onik Gasparyan’ı görevinden almıştı.

Halkı sokağa çağıran ve muhtıraya karşı direnen Paşinyan’a şok Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’dan gelmişti. O Paşinyan’ın görevden alma kararını onaylamamıştı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ın ikinci kez görevden aldığını duyurdu.

ERMENİ HABER AJANSI