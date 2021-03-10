Paşinyan Gasparyan’ı görevden aldı, Gasparyan direniyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ın görevden alındığını söyledi. Gasparyan ise direniyor.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanının askerlik hizmeti ve askerlerin statüsü hakkında kanunla belirlenen süre içinde başbakan tarafından sunulan kararnameyi imzalamaması ve Anayasa Mahkemesine de başvurmaması dikkate alınarak Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan, 10 Mart itibarıyla görevden alındı” denildi.

Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden almasına ilişkin kararnameyi iki kez imzalamayarak geri iade etmişti. Ancak Sarkisyan Anayasa Mahkemesi’ne başvurmadığı için iki kez iade edilen kararname otomatik olarak işlerlik kazanıyor. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Sarkisyan’ın Gasparyan kararı ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaması konusunda mahkemeye ‘askeri görev ve askerin statüsüne’ ilişkin kanun üstünden itiraz ettiği açıklandı. Bu konu da hukuki olarak ayrıca tartışılıyor.

Paşinyan’ın istifası için muhtıra

Genelkurmay Başkanı Gasparyan ve üst düzey komutanlar, 25 Şubat’ta Başbakan Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak, Paşinyan’a muhtıra vermişti. Paşinyan, aynı gün Genelkurmay Başkanı Gasparyan’ı görevden aldığını duyurmuştu.

Muhalefet liderleri ve Gasparyan ile bir dizi görüşme yapan ve daha çok muhalefete yakın tutum sergileyen Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Gasparyan’ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamamıştı.

Hatırlanacağı üzere Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını “darbe girişimi” olarak niteledi, taraftarları ile buluştu ve erken seçim çağrısı yaptı. Muhalefet ise erken seçim için önce Paşinyan’ın istifasını şart koşuyor.

Muhalefetin başbakan adayı Vazgen Manukyan ise son gelişme üzerine , Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ı krizi çözmemekle eleştirdi.

Sarkisyan’ın durumu çözüme kavuşturabilecekken bunu yapmadığını belirten Manukyan, “Bizim cumhurbaşkanımız yok. O, beş yıldızlı sarayda yaşayan zengin bir turist. Bizim bütçemizden, bizim hesabımızdan yaklaşık 170 kişi ona hizmet ediyor. O, bütün dünyayı geziyor ve hiçbir faydası yok.” ifadesini kullandı.

Ordu direniyor

Paşinyan yeni genelkurmay başkanı olarak Artak Davidyan’ı atadı. Davidyan 2018 ile 2020 arasında da bu görevi yürütmüştü.

Davityan’ın atamasına dair karar Cumhurbaşkanı Sarkisan’a iletildi. Sarkisyan’ın kararı imzalamış için üç günü var.

Onik Gasparyan ise, hükümetin görevden alınmasına ilişkin bugün yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Gasparyan “Pozisyonum değişmedi. Hem yayınlanan açıklama hem de beni görevden alma sürecinin tamamı anayasaya aykırıdır ve mevcut krizin devlet yanlısı çözümünün yalnızca Başbakanının istifası ve erken parlamento seçimleri sonucunda sağlanmasının mümkün olduğunu bir kez daha teyit etmektedir” dedi.

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı da, Albay Orgeneral Onik Gasparyan’ın mesajına katıldıklarını belirten bir açıklama yaptı ve “Mevcut duruma tek bir çözüm var Başbakan’ın istifası” dendi.

Agos