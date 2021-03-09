Rus turistlerin bahar tercihleri arasında Ermenistan ikinci sırada

OneTwoTrip onlıne ararştırmalarına göre Rus turistlerin bahar mevsiminde en çok tercih ettikleri ikinci ülke Ermenistan’dır. Uluslararası uçuş rezervasyonların yüzde 10.5’i Ermenistan için alınan biletler oluşturuyor.

Birinci sırada ise Türkiye var. Rus turistlerin yüzde 34.6’sı Türkiye için bilet rezervasyonu yapmıştır.

Türkiye’den sonra ise yüzde 9.6 oranlık sonuçla Kırgızistan yer alıor.

Önde gelen ülkeler arasında Birleşik Arap Emirlikleri (7.8), Azerbaycan(4.4), Maldivler(3.9), Mısır(3.6), Kazakistan(2.4), Moldova(1.8) ve Gürcistan(1.7) da yer alıyorlar.

Otellere işletme izin belgesi veren programın yöneticisi Zarmine Zeytuntsyan Rus turistlerin neden Ermenistan’ı tercih ettiklerine dair sorusuna cevaben özellikle savaştan sonra ülkenin kültürel mirasının ön plana çıktığını ifade etti.

ERMENİ HABER AJANSI