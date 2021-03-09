Papa Musul’daki harabe Ermeni kilisesini ziyaret etti

Roma Katolik Kilisesinin dünya çapındaki lideri Papa 1. Franciscus gerçekleştirdiği Irak ziyareti çerçevesinde Crux online gazetesinin aktardığı bilgilere göre Musul’da bulunan ve harabeye dönüştürülmüş Ermeni kilisesini de ziyaret etti.

Haberde yer alan ifadelere göre Papa Musul’dan çıktıktan önce haraba halinde olan Suryani Ortodoks ve Ermeni kiliselerini ziyaret etti.

Musul’daki ‘4 kilise Meydanında’ 1. Franciscus IŞİD terör örgütüne karşı mücadele sırasında hayaını kaybedenler için dua etmiş.

Papa’nın sözlerine göre Hristiyanların Irak’tan toplu kaçışı sadece o cemaatlar için değil bütün toplum için büyük zararlara yol açmıştır.

Papa 1. Franciscus’un bu ilk Irak ziyareti tarihi ziyaret olarak adlandırılıyor. Ziyaretin asıl amacı Irak’ta Hristiyanların güvenli bir şekilde yaşama imkanlarının ele alınmasıdır. Ziyaret 5-8 Mart tarihlerinde gerçekleştirdi.

Hatırlanacağı üzere IŞİD teröristleri 2014 yılında Musul’da bulunan Eçmiadzin Ermeni kilisesine saldırdılar. 10 Haziran tarihinde 65 Ermeni aile Kilise papazıyla birlikte Musul’u terk etmek zorunda kaldı ve şehir teröristlerin kontrolüne geçti.

ERMENİ HABER AJANSI