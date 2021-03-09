İngiltere dini boşanmayı reddeden Yahudi kocaları cezalandırabilir

Jewish News of London Gazetesi’nin geçen hafta bildirdiğine göre, değişiklikler, parlamentonun alt meclisi Avam Kamarası’ndaki hükümet destekli değişikliklerle geldi.

Aile İçi Suistimal ve Ciddi Suç Yasası, eşlerin yasaklanmış olan zorlayıcı davranışlarının, eşlerin ‘yakın ilişki’ içinde olmadıkları zamanlarda da meydana gelebileceği için değiştirildi. Değişiklik, ayrılan ancak hala Yahudi Ortodoks yasası nedeniyle evli sayılan Yahudi çiftler için de etkili olacak. Çünkü Yahudi kocalar dini boşanmayı kabul etmeyebiliyorlar. Ortodoks Yahudilikte dini boşanma ancak her iki eşin rızası ile olabiliyor. Kadınların aksine, kocalar, eşleri anlaşmayı reddetse bile, haham yargıçlarından özel izin alabiliyorlar.

Yapılan yasa değişikliğiyle zorlayıcı davranıştan suçlu bulundukları takdirde, ayrılmak istemeyen eşler beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Son yıllarda, Avrupa Birliği, İsrail ve Birleşik Krallık mahkemeleri, itaatsiz kocaları para cezasına çarptırarak, hareketlerini sınırlandırarak ve nadir durumlarda eşlerinin istismarından hapse atarak cezalandırdılar.

Şalom Gazetesi