Esirler konusu BM Suç Önleme Kongresi’nde – Ermenistan Kamu Radyosu

Badasyan, esirler konusunu BM Suç Önleme Kongresi’ne sunuyor

Ermenistan Adalet Bakanı Kongre’de yaptığı konuşmada, Eylül 2020’de Dağlık Karabağ ihtilaf bölgesinde Türkiye-Azerbaycan saldırısına özel bir atıfta bulundu.

Badasyan’ın özellikle insanlığa karşı savaş suçlarından ve ayrıca Azerbaycan’ın BM Savaş Esirlerine Muameleye İlişkin Sözleşme’yi ağır bir şekilde ihlal etme girişimlerinden, Ermeni savaş esirlerinin ve kadınlar dahil diğer tutukluların geri gönderilmesinin reddedilmesinden bahsettiği bildirildi.

Bakan Badasyan, Ermeni halkının etnik, dini ve kültürel kimliklerine karşı hoşgörüsüzlükleri nedeniyle tarih boyunca ayrımcılık, zulüm, nefret suçları ve soykırım mağduru olduğu için bu konunun Ermenistan için aciliyet taşıdığına dikkat çekerek nefret söylemi konularına değindi.

“Bu bağlamda Ermeni heyeti, Kyoto Deklarasyonu’na nefret suçu ile ilgili ayrı bir paragrafın dahil edilmesini başlatmıştır”,- diyen Rustam Badasyan, savaş suçları ve etnik temizlik de dahil olmak üzere, kimliğe dayalı nefret suçlarının insanlığa karşı ciddi suçlara yol açabilecek ilk adım olduğunu vurguladı.

Ermenistan Kamu Radyosu