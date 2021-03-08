Papa, Alan Kurdi’nin babasıyla görüştü: ‘Birlikte ağladık’

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus’in Irak Kürdistanı’ndaki temasları devam ediyor.

Erbil’de bulunan Papa, 2015 yılında ailesiyle birlikte Bodrum’dan Yunan adalarına geçmeye çalışırken boğulan üç yaşındaki Suriyeli Alan Kurdi’nin babasıyla bir araya geldi.

Franso Hariri Stadyumu’nda düzenlenen ayinden sonra Papa ve Kurdi’nin bir araya geldiği öğrenildi.

Rudaw’a konuşan Kurdi, Papa’nın Irak ziyaretinden önce kendisiyle görüşmek için iletişime geçtiğini söyledi.

Kurdi, “Ona, ailemi kaybettikten sonra hayatımı çocuklara hizmet etmeye adadığımı söyledim. ‘Eğer yarım saat vaktiniz varsa çocukların içler acısı durumunu görmenizi istiyorum’ dedim. Papa ağladı, ben ağladım. Kendimi tutamadım” ifadelerini kullandı.

Kurdi şunları söyledi:

“Bana Papa Franciscus, Musul ziyaretinden döndükten sonra seni görmek istiyor dediler. Kendilerine çok teşekkür ederim. Ona soğuktan ve çocukların içinde bulunduğu durumdan bahsettiğimde ağlamaya başladı. Yanında olanlar görüşme için zamanın bittiğini söylediler ama o ‘hayır biraz daha yanımda kalsın’ dedi. Papa Franciscus ile bir fotoğraf çektirdim ve kendisine bir tablo hediye ettim.”

DW Türkçe’nin haberine göre Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, Papa ile Kurdi görüşmesini anlattı. Bruni’ye göre Papa uzun süren görüşmede ailenin acılı hikayesini ve oğullarını kaybetmelerine dair hislerini dinledi ve başsağlığı mesajlarını iletti.

Erbil’de bir yardım kuruluşunu yöneten Kurdi, Alan’ın resmedildiği bir tabloyu Papa’ya hediye etti.

Ahval News