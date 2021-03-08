Müteveffa Patrik Mesrob II canlı yayında anıldı

HYETERT – Müteveffa Patrik Mesrob II aramızdan ayrılışının 2. yılında Ekümenik Patrik Bartolomeos I ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak II’nin yanısıra yurtiçi ve yurt dışından din adamları, akademisyen ve profesyonellerin katıldığı çevrimiçi bir programla anıldı. Hyetert tarafından organize edilen ve Facebook ve Youtube’dan canlı yayınlanan programın kayıtlarına aşağıdaki adreslerden ulaşmak mümkün. YouTube’dan farklı olarak Facebook yayınında Türkçe veya Ermenice dillerinden birini bilmeyenler için okur yorumları kısmından simültane özet çevirilere de ulaşılabilir.