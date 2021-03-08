Laikliğe karşı çıkan Ayasofya imamı, şimdi de kadınları hedef aldı

Ayasofya’nın “baş imamı” Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, kadın cinayetleri için “kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır” dedi. Ayasofya’ya “baş imam” olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde attığı tweetle yine tepki topladı. Daha önce Anayasa tartışmasında “1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslam’dı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün” diyerek, Anayasa’dan laikliğin kaldırılması çağrısı yapan Mehmet Boynukalın, bu kez de kadın cinayetleri ile ilgili attığı tweetle eleştirilerin odağı oldu. Türkiye’de arka arkaya yaşanan kadın cinayetleri haberlerinden rahatsızlığını dile getiren Boynukalın, “Sürekli ‘kadın cinayetleri’ vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır” diye yazdı. Mehmet Boynukalın’ın konuyla ilgili attığı tweet şöyle: Cinayet cinayettir; cinsiyet değiştirmez; erkek, kadın, çocuk, büyük kimin başına gelirse gelsin ilkemiz: "Sizin için kısasta hayat vardır" ilahi düsturudur. Sürekli "kadın cinayetleri" vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır. — Mehmet Boynukalın (@M_Boynukalin) March 8, 2021 Mehmet Boynukalın, daha önce de Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ebubekir Sifil’in Diyanet’e yaptığı “Yılmaz Özdil’in ve Cüneyt Akman’ın cesetleri camilere sokulmasın, cenazeleri kılınmasın” çağrısına destek vermişti. Boynukalın, Özdil ve Akman’ın Allah’ın ayetleriyle alay ederek “küfür”e girdiğini öne sürmüş ve “Dolayısıyla Ebubekir Sifil hoca doğru söylemiş” demişti. OdaTv