Papa’nın Irak ziyareti bir PR çalışmasından fazlası olmalı

Bel Trew, Papa Francis’in bu geziyi azınlıkların içinde bulunduğu kötü durumu ve Irak’taki tüm gruplar için hem anayasal olarak hem de pratikte eşit haklar sağlama sürecinin başlangıcını vurgulamak için kullanabileceğini yazıyor

Irak’taki Hıristiyan toplulukların hikayeleri yürek parçalayıcı. Kilise cemaati üyeleri ve değerli el yazmalarıyla birlikte kaçan ancak aracını doğruca memleketlerine saldıran IŞİD savaşçılarının üzerine süren Iraklı bir başpiskopos var. Akrabalarını IŞİD kuşatması altındaki kasabalarından zamanında çıkaramayan Hristiyan aile, 7 yılın ardından hâlâ onları arıyor. Papazın anne babası katliamdan sadece birkaç dakika önce kaçtı ve şimdi Avustralya’ya yerleştiler.

IŞİD şimdi neredeyse tamamen mağlup edilmiş olsa da, Irak’ta son birkaç yılın yaraları çok derin. Hâlâ yerinden edilmiş veya ülkeyi terk etmiş 10 binlerce Hıristiyan var. Evleri çatışmada yerle bir oldu ve geri dönemiyorlar. Dinleri nedeniyle hedef alındıklarını düşünüyorlar, güvendeymiş veya eşit vatandaş muamelesi görüyormuş gibi hissetmiyorlar.

Birçok kişi Irak’a gelecek ilk Papa olacak Papa Francis’in bugünkü ziyaretine, elbette Hıristiyanlar için ama aynı zamanda Irak’ın tüm savunmasız azınlıkları için sadece umut açısından değil gerçek bir değişimin aracı olarak da güveniyorlar.

Azınlık Hakları Grubu’ndan Max Joseph bana güvenlik tehditlerinin ve arazi hırsızlığının hâlâ Irak’taki tüm azınlıkların yüzleştiği büyük sorunlar olduğunu söyledi. İnsanların kendi ülkelerinde “ötekileştirilmesi” anlamına gelen nefret söylemi de söz konusu topluluklara karşı işlenen suçlar için bir cezasızlık ortamı yaratıyor.

Papa’nın ziyareti Irak’ta hayal edilen birliğe yönelik bir halkla ilişkiler çalışmasından ibaret değil. Ziyaret, azınlıkların içinde bulunduğu kötü durumun ve tüm gruplar için hem anayasal olarak hem de pratikte eşit haklar sağlama sürecinin başlangıcının vurgulanacağı bir platform olmalı.

Bu kapsamda, Papa Francis Hıristiyan liderlerin yanı sıra ülkenin siyasi yöneticileriyle ve Necef’te Irak’ın en üst düzey Şii din adamı Büyük Ayetullah Ali Sistani’yle görüşecek. Papa, cumartesi günü antik Mezopotamya kenti Ur’daki dinler arası bir toplantı için güneydeki Nasıriye’ye uçacak.

Herkes için gerçek bir değişim olmadıkça Irak acı çekmeye devam edecek.

Saygılarımla,

Bel Trew

Ortadoğu muhabiri

independent.co.uk/independentpremium

Independent Türkçe için çeviren: Kerim Çelik

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